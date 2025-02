Fiorano, primi giri di pista per la Sf 25 con Leclerc ed Hamilton | video

Ecco il momento del via alla stagione 2025 della Ferrari di Formula 1, il momento in cui la Sf25, guidata prima da Leclerc e poi da Hamilton, è scesa sulla pista di Fiorano per i primi giri di tiro. Il tutto davanti a migliaia di tifosi che come non mai prima d'ora hanno davvero minvaso le strade attorno alla pista di casa di Maranello che aspettano dal 2007 il titolo piloti e sperano nell'arrivo di Lewis Hamilton.