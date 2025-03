Gattuso show, lite epica in tre lingue con l'ex calciatore Jelicic: "You speak very bad". VIDEO

Gennaro Gattuso torna sotto i riflettori, e questa volta non per le sue imprese in panchina. L'ex leggenda del Milan, oggi allenatore dell'Hajduk Spalato, è stato protagonista di un acceso scontro verbale con Josko Jelicic, ex calciatore e opinionista croato, dopo la pesante sconfitta per 3-0 della sua squadra.

La scena, diventata rapidamente virale, ha sorpreso tutti per l'incredibile mix linguistico utilizzato da Gattuso, che ha alternato inglese, italiano e spagnolo nel corso della discussione.