Vingegaard, grave caduta al Giro dei Paesi Baschi: portato via in ambulanza

Maxi caduta di gruppo a 35 chilometri dall'arrivo della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Etxarri Aranatz-Legutio che ha coinvolto tra gli altri Remco Evenepoel, Primoz Roglic e soprattutto Jonas Vingegaard che ha avuto la peggio. Il vincitore degli ultimi due Tour de France è finito ai bordi di una canalina di scolo delle acque a bordo strada e probabilmente ha anche colpito un cartello stradale.

Il ciclista è stato trasportato in ospedale su una barella con un collare e la maschera dell’ossigeno. Il danese, comunque, è pienamente cosciente.

Update: Jonas is conscious and will be examined in the hospital now. Thank you for your messages. More updates later.