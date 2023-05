Vlahovic i cori razzisti di Atalanta-Juventus, scende in campo la Fifa

Vlahovic e i cori razzisti in Atalanta-Juventus: "Nel calcio non c’è posto per il razzismo"

"Nel calcio non c’è posto per il razzismo o qualsiasi altra forma di discriminazione. È assolutamente inaccettabile l’insulto razzista rivolto ieri dai tifosi nei confronti di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, durante la partita di Serie A contro l’Atalanta", lo scrive il presidente della Fifa, Gianni Infantino sulla propria pagina social a proposito dei cori intonati da alcuni tifosi della Dea nel match di domenica contro la Juventus (poi vinto 2-0 dai bianconeri con gol di Iling e dello stesso Vlahovic).

Vlahovic, Infantino: "Fifa al fianco di Dusan. Sanzioni severe contro il razzismo"

"Non si tratta di un episodio isolato e chiedo alle autorità competenti di garantire l’applicazione di sanzioni severe per contrastare tali episodi e fungere da deterrente - spiega Gianni Infantino - La FIFA ed io siamo al fianco di Dusan Vlahovic, così come qualsiasi altro giocatore, allenatore, ufficiale di gara, tifoso o partecipante a una partita di calcio che abbia subito episodi di razzismo o di qualsiasi altra forma di discriminazione. Le vittime di questi abusi devono essere sostenute e i responsabili debitamente puniti dalle autorità a ogni livello. Ribadisco inoltre l’appello che ho già lanciato più volte in passato, affinché i tifosi prendano posizione e mettano a tacere i razzisti una volta per tutte: No al razzismo. No a qualsiasi forma di discriminazione“.

Dusan Vlahovic (foto Lapresse)



Vlahovic e i cori di Atalanta-Juventus, Abodi: no al razzismo, chi sbaglia ne deve rispondere

"Il mio no, il nostro No al razzismo non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo: vale sempre! Come il Rispetto: vale sempre! E chi sbaglia ne deve rispondere, sempre e ovunque. Le nostre scuse a Dusan Vlahovic!". Così su twitter il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, in merito agli insulti razzisti ("sei uno zingaro") ricevuti dall'attaccante della Juventus Dusan Vlahovis nel corso del match al Gewiss Stadium contro l'Atalanta.

Gasperini, 'cori contro Vlahovic? Più maleducazione che razzismo'

"Il razzismo è gravissimo e va combattuto ma, secondo me, in questo caso si tratta piuttosto di maleducazione. E' rivolto a un singolo. Il razzismo è una cosa più seria". Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, in merito al coro "sei uno zingaro" rivolto dalla curva orobica all'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. "Se parlate di razzismo siete completamente fuori strada -aggiunge Gasperini a Dazn-. Noi abbiamo Pasalic, Djmsiti, in passato Ilicic: avrebbero dovuto fare cori anche a loro... Condanno qualsiasi gesto di maleducazione, ma è come il coro "figlio di p.." o i "buu" anche se nella propria squadra hai giocatori di colore".

Vlahovic e i cori razzisti di Atalanta-Juventus, Allegri, 'giocatori ignorino cori razzisti in campo ma chi di dovere deve punirli'

"Neri, bianchi o gialli, purtroppo cori del genere si ripetono...". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito ai cori razzisti indirizzati dalla curva dell'Atalanta ("sei uno zingaro") all'attaccante bianconero Dusan Vlahovic. "In campo dobbiamo ignorarli: ho detto ai ragazzi di mantenere la calma in situazioni del genere -aggiunge Allegri al microfono di Dazn- per non perdere uomini inutilmente. Ma poi, finita la partita, chi di dovere deve intervenire e sanzionare".