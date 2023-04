Volley, campionessa col micro-bikini. E si leva il reggiseno... nella giungla

Kayla Simmons bikini e perizomi da urlo: la campionessa di volley vince sui social

Kayla Simmons è sempre più una diva sui social. La giocatrice di pallavolo (atleta della Marshall University) sa come lasciare senza fiato i suoi fans su Instagram (quasi un miline di followers) con foto e video in cui mostra un fisico mozzafiato. Spettacolare mentre fa il bagno senza reggiseno... nella giungla (vedi la gallery qui sopra).

Kayla Simmons volley e OnlyFans: doppia schiacciata vincente

Micro-bikini e perizomi da urlo per la fanciulla americana che vanta anche un account OnlyFans molto apprezzato dal pubblico.

This is my Florida", scrive Kayla Simmons in mezzo ai campo con una magliettina bianca che fatica a contenere il suo décolleté.