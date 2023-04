Ines Trocchia cuore Inter! E sui calciatori la modella svela che...

Ines Trocchia, cuore Inter (che vola in Champions)

L'Inter sbanca lo stadio da Luz di Lisbona (Barella-Lukaku - con doppia esultanza di Big Rom, la prima "segreta" la seconda svelata), prenotando le semifinali di Champions League nel derby italiano contro Milan o Napoli e i tifosi interisti sognano.

Con loro sicuramente anche Ines Trocchia, la bellissima modella campana (cover girl per riviste top mondiali da GQ a Maxim, ForMen, Playboy. Glamour, Harper’s Bazaar e tante altre), ex volto di Sportitalia (ospite in passato anche ad altri programmi sportivi come Tiki Taka) dal cuore nerazzurro.

Ines Trocchia, cartellino rosso ai calciatori

Ines Trocchia ama l'Inter e il calcio, ma ha sempre chiarito che non è interessata ai calciatori. "Sono felicemente fidanzata e convivo. Il calciatore non è una tipologia di uomo che fa per me", ha detto nei giorni scorsi a Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso.





Ines Trocchia e i calciatori: ci hanno provato in tanti, non sono interessata a loro

E in passato Ines Trocchia ai Lunatici di Rai Radio2 (condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio) era stata ancor più chiara: "I calciatori? Con me ci hanno provato in tanti, anche se io non sono molto interessata a loro. Sono troppo fenomeni, i calciatori si credono fighi, se la sentono troppo. Non voglio generalizzare, ma loro sanno che molte donne gli cadono ai piedi, hanno sempre un fare da piacioni. Se sei un locale nemmeno vengono loro a parlarti, ti fanno avvicinare da un amico. Oppure su Instagram ti inviano un messaggio privato, però non ti seguono. Come a far capire che devono fare le cose di nascosto, perché magari hanno la moglie".

