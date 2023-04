Melissa Satta show (cerca la maglia del Milan): "Ragazzi mi spoglio io, ma non ho niente sotto.."

Melissa Satta - Will, derby Milan-Inter

Divertente siparietto durante Goal Deejay il programma tra calcio e musica di Sky Sport (in onda ogni venerdì) condotto da Melissa Satta. Ospite della puntata il cantante Will a cui la showgirl mostra la maglia del City come regalo: "Sei di Manchester tu vero?" gli dice.

Lui (nato in Veneto, ma con mamma inglese) sorride e risponde: "Quella non posso neanche toccarla" e mostra la casacca del Machester United che ha addosso. "La mia del Manchester quella vera", aggiunge". Poi, sorpresa, sotto a quella dei Red Devils ha quella dell'Inter.

"Sai che io invece sono...", dice Melissa Satta che è una nota tifosa del Milan.

Poi, la fidanzata di Matteo Berrettini, scherza: "Dov'è la mia maglietta? Ragazzi mi spoglio io, ma non ho niente sotto", dice la bellissima conduttrice mentre si leva la giacca verde. "Io non sono in forma come te", sorride Will.

"Derby, derby a Goal Deejay", chiosa Melissa Satta che sicuramente, come tutti i tifosi del Milan, vivrà con apprensione sportiva questi giorni che separano Leao e compagni della sfida dei quarti di Champions League contro il Napoli...

