Wanda Nara avrà un fratellino, Alicia aspetta un figlio da Andres Nara

Wanda Nara e Zaira Nara, arriva il fratellino o sorellina

Wanda Nara e Zaira Nara avranno un fratellino (o sorellina, sul sesso del nascituro/a ancora non si sa nulla). Papà Andres e Alicia Barbasola aspettano un figlio. L'annuncio arriva a poche settimane dal matrimonio della coppia celebrato davanti a cerchia ristretta di amici e familiari (Wanda e Zaira assenti, si parla per per impegni lavorativi)

Wanda e Zaira Nara, fratellino in arrivo. Papà Andres: "Lo stavamo cercando"

"Siamo davvero felici della notizia. Era qualcosa che stavamo già cercando, ma ci ha comunque sorpreso di gioia", ha spiegato Andres Nara ai microfoni de La Nacion. "Iniziare a portare calore nella nostra casa ... E ora più che mai! Ho così tanta felicità nel mio cuore. Emozionati è poco dopo questa notizia che ci unisce per tutta la vita. Ti amo Alicia. Grazie per avermi dato ciò che tanto desideriamo", le parole del papà di Wana e Zaira Nara sui social.

