Wanda Nara-Icardi, l'annuncio bellissimo! Dopo Ballando con le Stelle...

Wanda Nara e Icardi si sposano di nuovo. La proposta di matrimonio di Mauro

Wanda Nara e Mauro Icardi si sposano di nuovo. È proprio lei a rivelarlo nell'intervista esclusiva concessa a "Gente": "Ti dirò una cosa che ancora non ho detto: Mauro mi ha proposto di sposarci di nuovo. Dopo 10 anni insieme!". La showgirl e il calciatore argentino ex Inter si erano sposati il 27 maggio 2014 dopo il precedente matrimonio e divorzio di Wanda con Maxi Lopez.

"Quello che ti dico è recentissimo, non abbiamo ancora definito nulla ma è stato bello ricevere la proposta", svela la concorrente di Ballando con le Stelle. "Se ci sposeremo in Argentina? Non ne ho idea, giuro che non abbiamo avuto nemmeno il tempo di sederci e organizzarlo, ma tutti i nostri cari sono lì quindi, se riusciremo a realizzare questo sogno, presumo che sarà in Argentina".

Wanda Nara, Ballando con le stelle e il Natale in Europa con Mauro Icardi

Intanto c'è l'impegno di Wanda Nara nel Dance Show di Rai1 dove sta facendo benissimo, mentre Mauro Icardi sta facendo benissimo con la maglia del Galatasaray: 12 presenze e 10 gol in campionato, 4 partite e 2 reti in Champions League (oltre a 3 gol nei 4 match della preliminare della massima competizione calcisticia per club). "La realtà è che fino al 23 dicembre continuo con questa routine Roma-Istanbul perché quel giorno è l'ultima di "Ballando con le stelle" quindi l'unica cosa definita al momento è che passeremo il Natale in Europa", le parole di Wanda Nara. "Anche il 9 dicembre dovrò ballare? Oh sì... ci ho pensato. Credo che Mauro verrà qui con i bambini e Valentino ha già confermato che può venire da Buenos Aires, quindi sarà un compleanno atipico ma tutti insieme. Poi, a gennaio, è il compleanno di Valentino e gli ho chiesto se voleva che organizzassimo una festa - compie 15 anni il 25 - ma mi ha detto di no, non fa per lui", ha raccontato Wanda Nara.

Wanda Nara e la musica: altre due canzoni in arrivo

Wanda Nara in questi giorni ha lanciato la canzone Bad Bitch. Ma altre sorprese musicali sono in arrivo. "Se è vero che ho altre due canzoni in uscita a breve? Sì, ho già 3 canzoni registrate con i rispettivi videoclip e sono molto contenta del risultato e della risposta della gente perché ricevo feedback da molti posti in tutto il mondo e vedo che il pubblico è composto da persone di tutte le età: dai bambini alle nonne... Questo mi affascina! Una delle prossime canzoni credo che sarà una sorpresa perché è in portoghese e con un ritmo brasiliano che spero vi piacerà", ha concluso Wanda Nara.

Wanda Nara: "Icardi alle 4 di mattina cercava le cure da fare in tutto il mondo per la mia malattia"

Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, intanto sta continuando la sua avventura a Ballando con le Stelle dove ha buone possibilità di vincere o almeno finire sul podio. Proprio nel corso del programma del sabato sera di Rai 1 è stata trasmessa una clip prima della sua esibizione dove l'argentina ha parlato della reazione che l'attaccante argentino ha avuto una volta che lei aveva appreso di avere la leucemia: "Abbiamo passato tante cose insieme e dopo tanto tempo vedo cosa è il vero amore, vedo che lui si sveglia la sera se qualcuno sta male. Adesso che non ci sono, si allena e poi sta con i bambini. Poco prima di festeggiare 10 anni insieme, quando mi hanno diagnosticato la malattia, mi ricordo che ero in ospedale, mi alzo alle 4 di mattina e trovo Mauro con il telefono per cercare le cure da fare in tutto il mondo. Era impazzito, non riusciva a dormire. Lì capisci quando ti dicono 'el bene e nel male, in salute e in malattia”. La vita ti porta in situazioni in cui vedi il vero amore'".