Wanda Nara vola col jet e la Coppa. Ascolti tv, Ballando con le stelle record

Wanda Nara vola col jet e la Coppa di Ballando con le Stelle 2023

Wanda Nara ha trionfato a Ballando con le Stelle: la moglie di Mauro Icardi, in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca ha preso il 70% delle preferenze, chiudendo al primo posto davanti a una bravissima Simona Ventura.

Numeri da record per il dancing show di Rai1 negli ascolti tv: la finale è stata la più vista dal 2011 ed è stata vista 4 milioni di spettatori con il 29,2% di share (battuto il Grande Fratello Vip su Canale 5 che si è fermato a 2.037.000 spettatori con uno share del 15.6%).

Wanda Nara (Instagram wandanara)



Wanda Nara porta Ballando con le Stelle ad ascolti tv record

Wanda Nara dopo la finale di Ballando con le stelle si è imbarcata su un jet privato per volare a casa, a Istanbul. Le immagini ritraggono la showgirl argentina con la coppa in aereo. "Arrivederci Roma", ha concluso il messaggio.

Wanda Nara saluta l'Italia dopo il trionfo a Ballando con le Stelle

"Dopo tre mesi, una finale incredibile in un paese che amo. Eseguire 7 coreografie in una sola notte, la grande finale, iniziata con un Tango Argentino, mi ha dato un'emozione speciale. Pasquale La Rocca ha curato ogni dettaglio per poter eseguire 7 balli, il cibo, le ore di sonno, di allenamento fisico e mentale per ricordare le coreografie. Grazie, sei un grande professionista - ha scritto Wanda Nara sui social - Grazie Ballando, Grazie Milly Carlucci per avermi insegnato tanto, per esserti presa cura di me e per avermi fatto incontrare persone fantastiche, le persone che lavorano per te sono speciali e le amo. Ho raggiunto la finale con una stella, con una donna speciale per questo paese, Simona Ventura. Grazie ad Andrea Di Carlo per essersi preso cura di me. Grazie, arrivederci Roma".