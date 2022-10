Wanda Nara, video bollente a letto con L-Gante. E Icardi...

Wanda Nara a letto con L-Gante, la clip "El ùltimo romantico"

Wanda Nara e L-Gante sono sotto le lenzuola nel breve video postato sui social: lei ha una mano sul petto e gioca con le sue collane, poi le labbra della showgirl argentina e del rapper si sfiorano. Le immagini fanno il giro del web: sono un estratto della clip dell'ultimo brano del cantante, "El ùltimo romantico", in uscita il 20 ottobre.

Wanda Nara a letto con L-Gante, la reazione di Icardi

E Mauro Icardi? Secondo Juan Etchegoyen (che ha parlato durante il programma della tv argentina "Mitre Live") "ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia (l'ex attaccante dell'Inter gioca nel Galatasaray, ndr) e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare. E' arrabbiato e allo stesso tempo triste".

Wanda Nara e la separazione da Mauro Icardi

Nelle scorse settimane Wanda Nara aveva annunciato la separazione da Mauro Icardi: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli”.