Zaniolo e Chiara Nasti si sono lasciati. La confessione dell'influencer

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati. L'influencer ha ufficializzato la fine della storia con il centrocampista della Roma (che sta affrontando la fase finale della riabilitazione dopo l’intervento al legamento crociato del ginocchio per l'infortunio subito con la maglia dell’Italia nel settembre del 2020). "Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare gossip", ha scritto sui social attraverso una storia su Instagram. Nei giorni scorsi erano già circolate indiscrezioni e indizi sull'addio tra Zaniolo e Chiara Nasti.

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, la rottura del fidanzamento. Il post social dell'influencer

"Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e vi dico che non ho più alcun tipo di relazione - ha scritto Chiara Nasti su Instagram ufficializzano la fine della storia con Nicolò Zaniolo - Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall'altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno". Chiara Nasti si è quindi sfogata sui social confermando la sua separazione da Zaniolo.