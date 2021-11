Zidane, no al Manchester United di Ronaldo. Torna in panchina al Psg

Zidane avrebbe rifiutato l'offerta del Manchester United. Si prospetta un doppio trasferimento con il francese al PSG e Pochettino ai Red Devils

La sconfitta per 4-1 contro il Watford di Claudio Ranieri è costata la panchina a Ole Gunnar Solskjaer. Il Manchester United è quindi alla ricerca di un nuovo tecnico e la scelta numero uno era caduta su Zinedine Zidane. Secondo quando riporta il quotidiano spagnolo AS, però, l'allenatore francese preferirebbe sedere su altre panchine. Nonostante lo United fosse a conoscenza della volontà di Zidane avrebbe comunque tentato di fargli un'offerta nella speranza che riuscisse a portare con sé anche Kylian Mbappé. L'ex Real stando a quanto riporta la BBC avrebbe declinato anche la proposta del Newcastle, che poi ha scelto Eddi Howe, e non sarebbe proprio interessato alla Premier League.

Zidane siederebbe molto più volontieri sulla panchina della Francia o del Paris Saint Germain. I qatarioti non sarebbero troppo convinti del lavoro di Mauricio Pochettino e non disdegnano l'idea di avere l'allenatore francese sotto la Torre Eiffel. In caso di esonero il tecnico argentino ed ex Tottenham potrebbe proprio trasferirsi allo United per sostituire Solskjaer.