Zidane-Real Madrid caos: tra esonero, contratto blindato e Liga già persa

Zidane, Real Madrid in crisi e Liga compressa

Real Madrid in crisi nera e Zidane sempre più in discussione. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite, eliminati in Supercoppa di Spagna (dall' Athletic Bilbao), cancellati dalla Coppa del Re dall'Alcoyano (serie C spagnola) e precipitati a 10 punti dall'Atletico Madrid nella Liga con i colchoneros che hanno anche una partita in meno. Tradotto: il campionato è più che compromesso e le chance di andare a vincerlo sono ridotte al lumicino.

Zidane-Real Madrid, il contratto e le voci su esonero o dimissioni

La panchina di Zidane è in bilico. Al momento l'esonero sembra scongiurato, ma se la situazione dovesse precipitare ulteriormente Zizou potrebbe davvero rischiare. A salvarlo sin qui è stata la sua aurea da vincente (tra Champions e Liga sulla panca blanca ha portato grandi trionfi) e il contratto blindato. L'allenatore francese ha uno stipendio da 12 milioni a stagione con scadenza nel 2022 sconsiglierebbe un licenziamento a breve soprattutto in un momento di crisi economica mondiale che grava su tutti, compreso il Real Madrid. Addirittura c'è chi ipotizza un possibile pressing di Florentino Perez per eventuali dimissioni, ma è alquanto improbabile.

Zidane-Real Madrid e le voci su Massimiliano Allegri

Un momento di svolta della stagione sarà comunque la Champions League: gli ottavi di finale contro l'Atalanta di Gasperini potrebbero rilanciare o affossare definitivamente la stagione della squadra merengue. E sulla testa di Zidane è tornato ad aleggiare lo spettro di Massimiliano Allegri...