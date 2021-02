Zoe Cristofoli foto da urlo e stuzzica il suo amato Theo Hernandez: "Svegliati un pochino"

Zoe Cristofoli foto da urlo

Zoe Cristofoli bella più che mai. La modella e influencer (quasi 850mila followers su Instagram) ha pubblicato una foto in costume, con alle spalle il mate illuminato da una bella giornata di sole. Tanta voglia d'estate. "Lo que yo necesito", ha scritto nella didascalia dello scatto.

Zoe Cristofoli stuzzica il suo amato Theo Hernandez

Subito sono sono piovuti like di approvazione (oltre 110mila nel giro di un giorno) da parte dei suoi fans. A commentare il post anche il fidazato Theo Hernandez: "Peroooo buenoooooo ojuuuuu", ha detto il campione del Milan aggiugendo tre faccine che ridevano. E Zoe Cristofori ha stuzzicato il suo fidanzato: "Weeee svegliatiiii un pochino heeee" con tre emoticon altrettanto divertite e un cuore a suggello del loro amore.

“Il derby si è concluso certamente con un risultato non felice, ma il Milan non molla. L’umore è nero ovviamente dopo questa partita, ma non è finita qui”, aveva detto Zoe Cristofori alla Domenica Sportiva dopo la sconfitta dei rossoneri per 3-0 domenica scorsa con l'Inter. Theo Hernandez e la squadra di Stefano Pioli intanto si sono lasciati alle spalle il ko nella stracittadina e hanno conquistato la qualifazione agli ottavi di finale di Europa League (eliminata la Stella Rossa Belgrado seppur con qualche patema). Ora sotto con la Roma: bisogna rilanciare la sfida scudetto contro Inter e Juventus. Magari con gol di Theo Hernandez dedicato alla splendida Zoe.