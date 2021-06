Takeda Italia. Stefano Sommella Business Unit Director dell’area terapeutica.

Takeda Italia ha annunciato la nomina di Stefano Sommella a GI Business Unit Director.

Nel suo nuovo ruolo il manager lavorerà per contribuire a migliorare la vita dei pazienti affetti da malattie gastrointestinali. Takeda è un’azienda biofarmaceutica globale e leader di settore che collabora con gli Operatori Sanitari, le Associazioni di Pazienti e le Istituzioni per consentire l’accesso a farmaci innovativi, che fanno realmente la differenza nella vita dei pazienti. Takeda è in oltre 80 Paesi ed è presente nelle aree: oncologia, gastroenterologia, neuroscienze, malattie rare, con investimenti mirati nel campo dei medicinali plasmaderivati e dei vaccini.

“Con una vasta gamma di terapie per patologie gastrointestinali, come il primo farmaco biotecnologico ‘gut-selective’ per la colite ulcerosa e malattia di Crohn, Takeda dimostra non solo una leadership di mercato, ma anche l’impegno continuo per il benessere del paziente. Questa mia nuova responsabilità, in una delle aree terapeutiche di eccellenza per l’Azienda, mi vedrà impegnato nel promuovere la ricerca di soluzioni e terapie innovative partendo dall’ascolto dei reali bisogni dei pazienti. Una sfida che mi entusiasma” ha dichiarato Stefano Sommella.

Con una laurea in Ingegneria Gestionale, Sommella ha iniziato la sua carriera come Business Analyst in Accenture, per entrare successivamente nel settore farmaceutico in Pfizer, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel settore marketing & vendite.

Entrato in Takeda nel 2013 nel ruolo di Pharmacy Channel Franchise Manager, è stato poi promosso a Market Access Strategy Lead.

Le sue doti di team leadership e perseguimento di risultati sono emerse anche nella funzione di Commercial Operations Director e Integration Leader durante il processo di acquisizione e integrazione operativa di Shire.

Professionalità e Performance hanno permesso a Sommella il raggiungimento del Takeda EUCAN (Europe & Canada Business Unit) President’s Award nel 2020, un riconoscimento per la dedizione e il costante impegno. Sotto la sua direzione, Takeda Italia ha realizzato due importanti progettualità nell’ambito della telemedicina, in collaborazione con partner d’eccellenza: ’10 per 10’, il progetto di Teleassistenza domiciliare per i pazienti Covid-19 realizzato insieme alla Regione Lazio e all’ospedale Lazzaro Spallanzani; e il progetto ‘Case intelligenti’ realizzato a Oliveto Citra, in provincia di Salerno, con l’obiettivo di risolvere il problema dell’assistenza domiciliare evoluta di persone sole e fragili.

“La gastroenterologia rappresenta per Takeda un settore chiave per il business e per la generazione di valore per i pazienti – aggiunge Annarita Egidi, Amministratore Delegato di Takeda Italia - Con quasi 30 anni di esperienza in questa area terapeutica, l’Azienda continua a raggiungere nuovi traguardi nello sviluppo di trattamenti e soluzioni innovative, avvalendosi di tecnologie sempre all'avanguardia. Ci aspettiamo da Stefano, un ulteriore salto in avanti: esperienza, entusiasmo ed energia sono sue caratteristiche che mettiamo al lavoro per il raggiungimento di importanti risultati per i nostri pazienti e per la crescita di Takeda Italia”.