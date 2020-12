Albiera Antinori entra nel CdA di Fondazione CR Firenze

Albiera Antinori è Presidente della Marchesi Antinori S.p.A., storica azienda fiorentina di produzione vitivinicola di lunga storia. Ha iniziato a lavorare in azienda nel 1985, e in questi 30 anni ha attraversato tutti i settori aziendali, dalla campagna alle vendite con particolare attenzione alla comunicazione ed al marketing.

Albiera Antinori, Zaira Conti, Sandro Rogari sono i tre nuovi Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Firenze. Sono stati eletti stamani, alla prima votazione, dal Comitato di Indirizzo. Jacopo Speranza è stato nominato Vice Presidente succedendo a Donatella Carmi scomparsa lo scorso ottobre. I nuovi eletti sostituiscono i Consiglieri Donatella Carmi, Marco Carrai e Duccio Maria Traina, che hanno concluso il secondo mandato, e si aggiungono ai consiglieri Luigi Salvadori (Presidente), Jacopo Speranza (Vice Presidente), Bernabò Bocca, Alfonso De Pietro, Giampaolo Donzelli, Giovanni Fossi, Francesco Rossi Ferrini, Maria Oliva Scaramuzzi, Andrea Simoncini.

‘’Ringrazio i Consiglieri uscenti Marco Carrai e Duccio Traina – dichiara il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori - per il prezioso apporto dato alla nostra Istituzione e rivolgo un affettuoso pensiero alla memoria della cara Donatella Carmi. Auguro buon lavoro ai nuovi eletti, che rappresentano, autorevolmente, importanti ambiti del nostro territorio, ed al neo Vice Presidente Speranza a cui sono legato da una lunga amicizia. La presentazione di tre candidature conferma il clima di grande unità, coesione e armonia con cui tutti, ai vari livelli, stiamo svolgendo il nostro compito fin dall’inizio del mio mandato’’. ‘’Mi sembra assai significativa – prosegue Salvadori – anche l’ unanimità con cui gli Organi, sostenuti dall’ Assemblea dei Soci, hanno condiviso e approvato, in questo anno e mezzo di attività, tantissimi e importanti provvedimenti, a cominciare dai numerosi interventi a sostegno del mondo della sanità, duramente provato dall’emergenza Covid. Riteniamo che debba essere questa l’unica modalità con la quale deve operare una Fondazione realmente al servizio del territorio e sono certo che i nuovi Consiglieri saranno di grande aiuto nell’ affrontare il nuovo anno che si presenta già molto impegnativo’’.

Albiera Antinori è Presidente della Marchesi Antinori S.p.A., storica azienda fiorentina di produzione vitivinicola di lunga storia. Ha iniziato a lavorare in azienda nel 1985, e in questi 30 anni ha attraversato tutti i settori aziendali, dalla campagna alle vendite con particolare attenzione alla comunicazione ed al marketing. Esperienze in altre società ed associazioni di categoria ne hanno integrato la formazione.

Zaira Conti è fondatrice e Presidente dell’Associazione Progetto Villa Lorenzi. Ha iniziato, negli anni Settanta, ad occuparsi del recupero di giovani tossicodipendenti, per poi ampliare l’attività nell’ambito della prevenzione del disagio minorile e del sostegno alle famiglie. La sua opera negli anni è stata apprezzata e riconosciuta dalle Istituzioni e dalla società civile.

Sandro Rogari è studioso di Storia contemporanea e ha svolto attività di docente presso la Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" della quale è stato preside per due mandati. Nell'Ateneo fiorentino ha svolto anche funzioni di prorettore alla Didattica per un triennio. E' autore di oltre 300 pubblicazioni e svolge attività di pubblicista e di opinionista dagli anni Settanta, collaborando a riviste e quotidiani, nazionali ed esteri. Presiede numerose istituzioni culturali, fra le quali l'Accademia di scienze e lettere la Colombaria, la Società toscana per la storia del Risorgimento, di Firenze, e la Fondazione casa Oriani di Ravenna.

Jacopo Speranza è figlio di Edoardo Speranza, storico Presidente della Fondazione CR Firenze. Imprenditore del settore assicurativo, sostiene molteplici iniziative di natura culturale, sociale e sportiva. Dal 2017 è Presidente della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.