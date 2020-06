Coronavirus, Forte dei Marmi adotta la pubblicazione della classe 2A Carducci

DettiAmo le regole, come affrontare una super estate, nonostante il Coronavirus! un vademecum realizzato dai bambini con l'aiuto della maestra Grazia Marrai che attraverso 22 regole fornisce indicazioni con entusiasmo, leggerezza ma serietà, su come muoversi negli ambienti esterni ed interni del territorio.

L'iniziativa realizzata con il supporto dell'Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi, ha trovato subito il patrocinio del Comune e il sostegno economico dell'Unione Proprietari Bagni che ha deciso di stampare l'opuscolo e distribuirlo tramite l'Ufficio Informazioni Turistiche.

L'amministrazione comunale ha voluto far dono della pubblicazione anche ai compagni di scuola dei giovanissimi autori, in particolar modo alle ultime classi della primaria e della secondaria di primo grado che parteciperanno in questi giorni al saluto finale a Villa Bertelli.

“Ognuno è responsabile di tutti, Ognuno da solo è responsabile di tutti, Ognuno è l'unico responsabile di tutti”, la frase di Antoine De Saint-Exupéry- evidenzia Alberto Mattugini, consigliere delegato alla Pubblica Istruzione - scelta come messaggio e inserita sulla pagina di copertina fa capire come i bambini per primi abbiano compreso quanto sia determinante il comportamento individuale per il bene finale dell'intera collettività. Le verità più grandi arrivano proprio da loro, dalla semplicità con cui vedono le cose, senza troppe sovrastrutture. Ci tengo a ringraziare tutti loro, la loro maestra, l'Istituto Comprensivo e l'Upb che ha creduto nel progetto tanto da finanziarne la stampa.“

Un libricino colorato, di facile fruibilità le cui regole vengono accompagnate e sostenute dai disegni realizzati dai bambini stessi: Martina Marini, Bianca Bazzichi, Diletta Carli, Aurora Poli, Jacopo Blaas, Vittoria Giannotti, Stella Giannotti, Agata Viti, Caterina Rindi, Niccolò De Benedetti, Bianca Galleni, Niccolò Fattori, Matteo Chiti, Ginevra Drimonas, Lucio Caccavale, Lina Da Crema, Diego Da Prato, Lapo Fontana, Alice Pieroni, Flavio Fattori, Elia Angelini, Filippo Paita e Leonardo De Benedetti.