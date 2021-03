Estate Fiorentina: da giugno a settembre, confermati i festival cittadini

L'Estate fiorentina - organizzata da Mus.e (Comune di Firenze) durerà da giugno a settembre: gli eventi potranno essere realizzati, qualora il Covid non consentisse lo svolgimento in presenza, anche in forma digitale

Confermata l'Estate fiorentina, la manifestazione sostenuta dal Comune di Firenze ed organizzata da Mus.e, che ormai da molti anni offre a coloro che trascorrono il periodo estivo nel capoluogo toscano un ricco panorama di intrattenimento culturale. Se lo scorso anno le iniziative furono fortemente ridotte, quest’anno il Comune di Firenze ha deciso di fare di tutto per mantenere la kermesse, che è stata presentata dall’assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Diecimila euro il contributo massimo assegnabile per gli eventi estivi mentre per le attività triennali non ci sono limiti. Confermati i quindici festival cittadini. A causa del persistere del Covid l’Estate Fiorentina durerà solo quattro mesi, da giugno a settembre, e gli eventi e le manifestazioni potranno essere realizzati, qualora l’emergenza sanitaria non consentisse lo svolgimento degli stessi in presenza di pubblico, anche su piattaforme digitali. Si prevede un unico avviso di selezione (in uscita il 29 marzo, rimarrà aperto fino al 27 aprile) composto da due sezioni: una per i soggetti culturali operanti a Firenze per il sostegno alle attività istituzionali del triennio 2021-2022-2023 (i cosiddetti contributi triennali); e l’altra sezione per tutti i soggetti culturali, anche non fiorentini, per l’Estate 2021. I soggetti operanti nella città di Firenze, qualora interessati, potranno candidarsi - con progetti distinti - a entrambe le sezioni.

Per quanto riguarda i contributi triennali saranno criteri premianti l’identità culturale cittadina; la qualità culturale/artistica dell’attività proposta; la capacità di coinvolgere pubblico nelle iniziative e nelle attività culturali; la sostenibilità finanziaria e capacità di cofinanziare la propria attività con altre risorse economiche; le linee programmatiche per le annualità 2022 e 2023. Per quanto riguarda l’Estate avranno più punteggio i progetti che privilegiano la capacità di rivitalizzare i quartieri periferici della città, di animare gli spazi culturali cittadini o le biblioteche anche decentrate; e le attività legate alle celebrazioni dantesche 2021, in occasione del settimo centenario dalla morte del Sommo Poeta. Per i progetti estivi approvati sono previste alcune agevolazioni come concessione gratuita o ridotta del suolo pubblico, concessione gratuita di immobili di proprietà comunale e degli spazi delle biblioteche comunali, l’esenzione del canone di noleggio di beni strumentali, l’abbattimento del 50% dei diritti d’affissione, l’esenzione dal pagamento degli importi previsti per le prestazioni rese dal personale del Corpo di Polizia Municipale, il permesso gratuito per l’accesso nella ZTL, la diffusione dell’informazione degli eventi tramite affissione di manifesti, la creazione di un sito web e l’attivazione di social network dedicati all’Estate Fiorentina.

Tra gli enti coinvolti nell’estate fiorentina c’è l’IED Firenze, al lavoro per la nuova immagine dell’edizione 2021. Una sfida creativa che il Comune di Firenze ha lanciato a inizio anno agli studenti del terzo anno di Comunicazione Pubblicitaria di IED Firenze che, suddivisi in gruppi e Coordinati da Alessandra Foschi responsabile del Corso, hanno lavorato per studiare la nuova veste grafica dell’Estate Fiorentina con l’obiettivo di dare coerenza e continuità a tutti gli eventi del Festival. A fine aprile Il Comune di Firenze sceglierà il progetto vincitore che svilupperà l’immagine coordinata della Manifestazione da declinare in: brochure, programma eventi, campagne pubblicitarie, social, radio, short-video, ambient e/o guerrilla.