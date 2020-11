Firenze, 52 enne denunciato per coltivazione di marijuana nella sua abitazione

Gli agenti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Firenze sono stati allertati da una segnalazione anonima inviata alla Sala Operativa della Questura tramite l’innovativa applicazione “YOUPOL”.

Nella giornata di venerdì 20 novembre la Polizia di Stato ha sorpreso un fiorentino di 52 anni con due serre di marijuana in casa. Il blitz nella sua abitazione, in zona Isolotto, è scattato poco prima delle 18. Gli agenti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Firenze sono stati allertati da una segnalazione anonima inviata alla Sala Operativa della Questura tramite l’applicazione “YOUPOL”.

L’App, realizzata dalla Polizia di Stato, permette di segnalare direttamente alle Sale Operative delle Questure, anche in forma anonima, episodi di spaccio, bullismo e - da quest’anno - di violenza tra le mura domestiche.

All’interno dell’appartamento, in una stanza, i poliziotti hanno scoperto due serre indoor con tanto di illuminazione che simulava l’irradiazione solare e impianto di areazione artificiale per la ventilazione. In una serra c’erano dieci piante di marijuana e nell’altra undici. Le 21 piante sono state recise e sequestrate dalla Polizia insieme al sofisticato impianto, alle vitamine, ai minerali e ai fertilizzati rinvenuti durante il controllo. L’uomo è stato denunciato per coltivazione di sostanze stupefacenti.