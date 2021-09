Firenze, Artigianato e Palazzo dedica la mostra all’arte della carta a mano

Artigianato e Palazzo, che si apre oggi a Firenze fino al 19 settembre, organizzata dall’Associazione culturale Giardino Corsini – è impegnata nella valorizzazione e tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e dell’importante patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.

Presieduta da Sabina Corsini in collaborazione con Neri Torrigiani, riunisce ogni anno una selezione di maestri artigiani internazionali: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell’argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

Rinnovata con tanti appuntamenti e laboratori gratuiti all’aperto, Artigianato e palazzo propone tra le molte novità: una nuova ampia selezione di circa 80 eccellenze artigiane. All’interno di palazzo Corsini, per la prima volta aperto nel suo piano terra, la “Mostra Principe” dedicata quest’anno ad “Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481", allestita nel Salone da Ballo; il progetto quinquennale “Gentilezza e Sostenibilità” per offrire uno strumento utile che orienti gli artigiani nelle loro scelte verso un’economia circolare; l’allargamento all’Europa del concorso “Blogs&Crafts”a sostegno delle nuove generazioni; la presenza dei direttori di quattro Grandi Musei, protagonisti di “Ricette di Famiglia” 2021, insieme agli chef/docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze; “Viaggio in Toscana”, un percorso tra eccellenze produttive della Regione.

Il percorso espositivo di Artigianato e Palazzo si snoda tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo con due ingressi per permettere l’accesso alla Mostra anche dal Palazzo (via Il Prato, 58), oltre a quello consueto dal Giardino (via della Scala, 115), più comodo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto.

“Vorremmo che questa XXVII edizione della nostra Mostra - sottolineano Sabina Corsini e Neri Torrigiani - rappresentasse per il pubblico una vera “esperienza immersiva” nelle attività manuali - attraverso un percorso totalmente inedito che si snoda tra il Giardino ed il Palazzo che per la prima volta ne comprende anche gli spazi privati al piano terra, il nuovo allestimento degli spazi e la selezione delle maestranze artigiane – e nasce dall’esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare come nel tempo gli artigiani e le loro botteghe prosperavano attorno al “Palazzo”, un luogo ideale che diventava di volta in volta “vetrina” e “palestra” per la sperimentazione, perché il sapersi rinnovare dell’artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il rapporto unico con il bello e l’arte”.

La Mostra Principe è dedicata a “Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481" che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti, scrittori e nomi di eccellenza internazionali. Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra espone eccezionalmente una selezione di forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia, e alcuni importanti documenti d’archivio tra i quali – a ricordare i duecento anni dalla sua morte - il telaio della carta che Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria, per le celebrazioni delle nozze dell’Imperatore.

In una speciale sezione viene ricreata “la vita della Cartiera” dove è possibile approfondire le diverse fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del mastro cartaio, mentre realizza a mano la carta; del mastro filigranista che illustra il processo di produzione di una filigrana; oltre a scoprire la tecnica della cucitura della filigrana sulla forma da carta, attraverso il movimento di una speciale cucitrice. In Mostra un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e l’Accademia Italiana del Galateo presenterà il “Galateo della Corrispondenza ad hoc”, realizzato in collaborazione con Magnani.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia - secondo le fonti archivistiche - sino dal XV sec. Grande dinastia di cartai, i Magnani si trovano nell’Emilia dal 1200 e per successive migrazioni passano dalla Liguria alla Toscana, attestandosi poi a Pescia, creando per secoli una carta pregiata che si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce dunque trovare carte Magnani, custodite nei più importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley e di Lord Byron; nel testo religioso indiano Bhagavata Purana; in una raccolta di disegni e stampe realizzati in Iran sotto la Dinastia Qajar e su un vasto corpus di opere della fine ‘700 inizi ‘800 oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco a Milano. Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti di Giacomo Leopardi conservati nella dimora natale del poeta.

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la fortuna di Casa Magnani: la carta da lettere e da stampa, e la carta filigranata per valori bollati e carte di sicurezza (titoli azionari, assegni bancari, banconote). Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono filigrane personalizzate, ricordiamo il maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere personalizzata per il poeta e scrittore Gabriele D’Annunzio. Le filigrane contenute nella carta attestano l’utilizzo di prodotti Magnani anche da parte di artisti come Pablo Picasso - in particolare un fondo di disegni conservati presso il Musée Picasso di Parigi - Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico, Alberto Burri, Pietro Annigoni, Lorenzo Viani. Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori alimentare, bancario e assicurativo, automotive e trasporti, energia, petrolchimico e metallurgico e moda. Dopo la crisi degli anni anni ’80, si inserisce - quale elemento di continuità e rinnovamento - l’impegno della famiglia Carrara che, unita a Casa Magnani da antichi legami parentali ne raccoglie il testimone dedicandosi con slancio e passione alla salvaguardia ed alla conservazione dell’ingente patrimonio Magnani. Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia, già Magnani, chiusa dal 1992, per donarla all’Associazione Museo della Carta di Pescia ETS. L’Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020 in collaborazione con l’Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus, con l’obiettivo di utilizzare l’esperienza ed il saper fare di Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici - oramai in pensione - per formare giovani desiderosi di imparare i segreti della fabbricazione della carta a mano: un piano di salvaguardia e di trasmissione intergenerazionale di competenze e di saperi destinati altrimenti a disperdersi.

Artigianato e Palazzo si snoda quest’anno in nuovi spazi espositivi: le Sale Monumentali alle Scuderie, il Garage alla Stanza dei Finimenti, la Falegnameria, la Legnaia. Tanti i laboratori e workshop gratuiti (per quanti si saranno prenotati a rsvp@torrigiani.com) riuniti nel nuovo “Spazio Decorazione” dove Maestri decoratori fiorentini (Olimpia Benini, Emanuele Capozza, Orietta Farinazzo, Francesca Guicciardini) si alternano sulle diverse tecniche di decorazione murale in un viaggio creativo alla scoperta dell’affresco, della foglia oro e delle carte da parati.; destinato invece ai più piccoli quelli della “Fondazione Ferragamo” (prenotazione consigliata info@fondazioneferragamo.it) sui temi della stampa su seta e intrecci, mentre nel Garage del Palazzo si possono ammirare le auto d’epoca del Principe Corsini (una Balilla, le macchine “tra le due guerre”, una Topolino, le vecchie Lancia…) che, esempi dell’eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti. Si potranno incontrare gli studenti della “Florence Academy of Art”, impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita, a sostegno della raccolta fondi. Esaltano il talento creativo degli artigiani espositori i nuovi padiglioni esclusivi dal fascino antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli arredi in vimini e paglia, coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo Bonacina 1889,marchio di arredamento e design hand-made in Italy conosciuto in tutto il mondo. Atmosfere e stupori che diventano i soggetti della nuova campagna di comunicazione affidata ai collage e video della giovane Costanza Ciattini.

Nella sezione oreficeria, gioielli unici dove la tradizione si unisce all’innovazione come quelli di Anna Maria Ermini, in pietre preziose, perle, oro e argento; di Liana Scarano che nelle sue creazioni imperfette racconta la leggerezza del metallo; evocano atmosfere passate in forme moderne i gioielli CōDICEDS; convivono natura, arte e territorio nelle collezione “Spira Mirabilis di Francesca Grevi realizzata a mano, con una tecnica a cera e progettazione 3D, con filo in argento e pietre minerali naturali. Tra gli Interior Designer: Sonia Pedrazzini riporta alla tridimensionalità gli oggetti che Giorgio Morandi rappresentava nelle sue nature morte con il progetto “Le Moradine” esposte nella curiosissima “Stanza dei Finimenti” di Palazzo Corsini.

Trasformano luoghi anonimi in ambienti eleganti e di carattere Federica Corrocher con pitture murali, vetrate, tele, pannelli e mobili dipinti; i trompe l’oeil stupefacenti di Paola Farina; i progetti di Intros; i mosaici con l’alluminio colorato delle lattine di Luca Theodoli; i cancelli e le opere in ferro forgiato di Daniele Drovandi, Diventano complementi d’arredo gli speaker per ascoltare musica in argento e terracotta 100% made in Florence ideati da Bianca Guscelli di Brandimarte - vincitrice di BLOGS & CRAFTS 2018 – e Matteo Calamai di Dedalica Art in Tecnology, il connubio tra alto artigianato e innovazione di due giovani figli d’arte con lo sguardo rivolto sempre al domani; i vasi fatti a mano in polpa di cellulosa di Paola Lucchesi; le creazioni di Petri in fossili, pietre dure, cristalli, coralli, legni pregiati e corni d’animale abbinati a metalli preziosi; le composizioni Floruit con fiori e materiali vari; le collezioni in pelle per interni e piccoli oggetti della Bottega Conticelli; le lampade, i ferma libri, portachiavi personalizzati con il proprio volto del progetto “Il tuo viso” di Amedeo Raffaelli; le opere tessili in taftatura, uncinetto, punch needle e ricamo di Taftique; le foto di Federico Minelli, le lampade di Beatrix Bulla, vincitrice lo scorso anno della prima edizione del “Premio Giorgiana Corsini”.

Restaurano portando a nuova vita: i mobili, Leonardo Pippi; manufatti tessili antichi,il laboratorio Beyer e Perrone Da Zara; quello cartaceo l’Atelier degli Artigianelli che offrela possibilità di conoscere i mestieri d’arte legati al mondo della carta. Per quanti sono in cerca di accessori: gli stravaganti cappelli di Roxana Batog dove la modisteria londinese si incontra con quella fiorentina; le borse fatte a mano, personalizzabili, colorate di Olivia Mills; la preziosa pelletteria della bottega artigiana Fratelli Peroni;

Sono il frutto di un lavoro manuale su telai in legno di antico modello i tessuti realizzati dalle donne della Cooperativa Lou Dzeut - scelti anche da Fendi per una edizione speciale di “Baguette” - come quelli realizzati del Laboratorio di tessitura della Comunità di San Patrignano.

Saranno inoltre esposti nella Limonaia “Grandi Maestri” i costumi di Elena Bianchini del Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola e i gioielli di Riccardo Penko creati per La donna volubile di Carlo Goldoni, diretto da Marco Giorgetti e prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana e l’Oltrarno, la Scuola di formazione del mestiere dell’attore diretta da Pierfrancesco Favino.

“Gentilezza e Sostenibilità” è il nuovo progetto che Artigianato e Palazzo ha chiesto di realizzare a Irene Ivoi -progettista di strategie circolari ed eco designer – immaginando un“riflessione guidata” che orienti gli artigiani ad agire secondo i principi di un’economia sostenibile.

Con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere anche a livello internazionale il ruolo propositivo delle nuove generazioni nel settore, si allarga quest’anno ai Paesi europei il contest “BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il web rivolto a crafts under 35 - che hanno scelto l’artigianato come loro progetto di vita e dà loro la possibilità di esporre gratuitamente in Mostra - e a giovani influencer, patrocinato da WorldCraftsCouncilEurope e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Ferragamo e in collaborazione con Starhotels, 25Hours Hotels, Cibrèo e Jardin la Ménagère.

Ospiti di ARTIGIANATO E PALAZZO e riuniti nella nuova area espositiva delle “Scuderie”di Palazzo Corsini, arrivano dall’Europa: Ana Marta Pereira (Portogallo), ceramista e scultrice che si ispira all'universo femminile e alla natura; realizza gioielli in porcellana la viennese Carolin Rechberger utilizzando anche materiale riciclato nel rispetto dell’ambiente; è artigiana, designer-architetta Marta Benet Morera (Spagna) che progetta e realizza oggetti in tessuto e in ceramica; produce strumenti ad arco (violini, viole) e ad arco barocchi, ed effettua riparazioni e restauri, la londinese Paris Andrew (Gran Gretagna); e Marta Barros (Portogallo) crea opere artigianali con l'arte del macramè per l'interior design nell’intento di traghettare questa arte tessile alla modernità.

A rappresentare l’Italia: Maria Francesca Broggini che rielabora in modo personale preziose e antiche tecniche di ricamo in oro; porta avanti la tradizione familiare delle ceramiche Lega di Faenza, Martina Scarpa, rinnovandola con nuove sperimentazioni; la secolare tecnica della scagliola e le sue possibilità espressive sono al centro della ricerca artistica di Claudio Campana; dà nuova luce Federico Varini a oggetti dimenticati o destinati ad essere buttati, creando lampade di design; porta avanti una lavorazione della pelle esclusivamente manuale, senza macchine, neanche per cucire Daniela Manca; il gusto per le cose essenziali ed un'etica eco-sostenibile influenzano le creazioni in fibre naturati per la casa e la persona di Simone Falli; usa solo concia al vegetale, trattata nel rispetto della natura e per ogni prodotto venduto, viene piantato un albero, Shanti Ganesha. Li documentano live mentre sono a lavoro, con uno sguardo anche sulla Mostra, i dodici giovani influencer esperti selezionati da BLOGS&CRAFTS 2021.

Oltre ai vincitori di BLOGS & CRAFTS Europe, uno spazio delle Scuderie sarà dedicato al progetto “Crafting Europe” co-finanziato da Europa Creativa, che nasce dalla necessità di sviluppare nuove attitudini nel settore dell’artigianato artistico, promuovendo l’integrazione del digitale e delle nuove tecnologie nel sistema produttivo tradizionale. “Crafting Europe” si sviluppa grazie al lavoro sinergico di nove organizzazioni specializzate nel settore dell’artigianato artistico e situate in Irlanda, Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Olanda, Georgia e Ucraina. Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, è il partner del progetto per l’Italia.

Nello spazio Focus (Limonaia Piccola), l'inedito progetto di Artex curato da jean Blanchaert "Galleria dell'Artigianato: Viaggio in Toscana" dove il meglio delle produzioni toscane sono messe e confronto per offire ai visitatori la possibilità di conoscere artigiani spesso difficilmente visibili, di altissimo livello e con grande capacità produttiva e creativa, che rappresentano uno degli elementi costitutivi del Made in Tuscany. Un vero e proprio percorso, giustappunto un “Viaggio in Toscana”, che si snoda attraverso i territori, le cui tappe sono rappresentate da alcuni dei principali luoghi delle produzioni artistiche, viste anche nelle loro interazioni con la cultura e il turismo della regione.

L’appuntamento di Ricette di Famiglia a cura della giornalista Annamaria Tossani - vede la eccezionale presenza dei direttori di quattro grandi Musei che racconteranno il rapporto fra arte e gastronomia analizzando le nature morte esposte nelle rispettive collezioni. Sarà anche l’occasione per confrontarsi sulla loro idea di accoglienza e ristoro all’interno dei Musei e sulle mutazioni di usi e costumi rese inevitabili dalla pandemia. Le loro ricette di casa verranno realizzate dai docenti/chef della scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze e presentate sui piatti dell’Atelier Fornasetti con l’effigie di Lina Cavalieri, definita da Gabriele D’Annunzio “la massima espressione di Venere in Terra”. Ogni giorno alle 18 nel Giardinetto delle Rose: Giovedì 16 settembre Stefano Casciu Polo Museale della Toscana Firenze: - Venerdì 17 settembre Francesca Cappelletti Galleria Borghese Roma - Sabato 18 settembre Martina Bagnoli Gallerie Estensi Modena - Domenica 19 settembre James Bradburne Pinacoteca di Brera Milano.

Nel Giardinetto delle Rose tutti i giorni, oltre ai consueti incontri pomeridiani (ore 18) di “Ricette di Famiglia”; i nuovi appuntamenti (ore 12) “Una conversazione con…” durante i quali alcune presenze eccellenti in Mostra verranno raccontate al pubblico da testimonial particolarissimi: Clarice Pecori Giraldi e Andrea Mati / Sandro Pieri (Comunità San Patrignano). Alberto Cavalli / Mariagiovanna Casagrande (Cooperativa LouDzeut), Jean Blanchaert / Marco Carrara (Enrico Magnani Pescia), Guido Taroni / Antonia Bonacina (Bonacina 1889). Infine saranno assegnati il “Premio Perseo” all’espositore più apprezzato dal pubblico e il “Premio Giorgiana Corsini” per lo stand più bello, valutato dal nuovo Comitato Promotore e che darà diritto al vincitore di esporre gratuitamente all’edizione 2022.

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi “ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA”a favore del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli. Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele della statua del Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini, 10 opere su carta “MEDUSA FONTE dell’artista Nicola Toffolini che saranno esposte nella Manica Lunga di Palazzo Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO e l’accantonamento di una prima cifra di 25.000 euro. “ARTIGIANATO E PALAZZO:GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA” è realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta da Devon&Devon, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Michelangelo Foundation e la generosità di Carlo Orsi, Luigi Federico Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona Frescobaldi e Antonio Bassani Antivari.

Artigianato e Palazzo è da quest’anno patrocinata anche dal World Crafts Council Europe del QEST Queen Elizabeth Scolarship Trust e da ADI Toscana e realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con il sostegno di Camera di Commercio di Firenze, Fondazione Ferragamo, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Michelangelo Foundation in collaborazione con Fornasetti, Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani Visconti, Starhotels, Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, IUL, 25 Hours Hotels. La manifestazione è resa possibile anche grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, Artex Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Piante Mati, Riccardo Barthel e Cibrèo e Jardin la Ménagère.