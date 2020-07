Firenze, cambio al vertice dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche

Una cerimonia di avvicendamento senza assembramenti, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale e nella quella ognuno dei presenti, personale militare e civile, indossava le mascherine protettive, quella che si è svolta questa mattina all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di viale dell’Aeronautica alle Cascine di Firenze. Il Generale di Brigata Aerea Vincenzo Nuzzo, comandante dell’ISAM e del Presidio Aeronautico, ha ceduto il Comando al Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani. Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare – 3 Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, e delle autorità cittadine di Firenze. Sul palco d’onore la dottoressa Laura Lega, Prefetto di Firenze e la Vicesindaco del Comune di Firenze, in rappresentanza del sindaco Dario Nardella, dottoressa Cristina Giachi. Seduti nei posti laterali, con il dovuto distanziamento, i collaboratori più stretti di entrambi i Generali, ed i rispettivi familiari. Il Generale B.A. Urbano Floreani nasce a Torino il 30 maggio 1971. Nell’ottobre del 1990 entra a far parte dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica con il Corso Marte IV e al termine dell’iter accademico consegue la laurea in Scienze Militari Aeronautiche. Nel 1994 frequenta la Euro Nato Joint Jet Pilot School di Sheppard, negli USA, dove consegue le previste qualifiche operative. Dal giugno 1996 all’aprile 2000 presta servizio presso il 5°stormo di Cervia, prima di entrare a far parte, con il grado di capitano, del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori”. Presso il Reparto si qualifica come istruttore di specialità Categoria Acrobazia e Istruttore di Specialità Tattiche Operative CBR. Nel 2005 viene riassegnato al 5° Stormo di Cervia, dove rimane fino al 2010, ricoprendo vari incarichi, fino a quello di Capo Ufficio Operazioni. Dal novembre 2005 al marzo 2006 frequenta il Corso di Conversione Operativa Piloti su Velivolo F16 presso la Base Aerea Davis Monthan Air Tucson – Arizona. Nel 2007 partecipa all’Operazione ISAF presso Herat, dove ricopre l’incarico di Capo del General Staff dell’FSB. Dal 2010 al 2011 frequenta il 13° corso ISSMI. Nel 2011 viene destinato al Comando Forze da Combattimento di Milano, dove ricopre, tra gli altri, anche l’incarico di Vice Capo Ufficio Forze della Difesa Aerea, e quello di Capo Sezione Addestramento dell’Ufficio Forze della Difesa Aerea. Nello stesso periodo è stato Direttore Operazioni Volo dell’Esercitazione Star Vega 2013 a Decimomannu, e comandante della Task Force Air rischiarata a Keflavik, in Islanda. Dal 2014 al settembre 2018 è stato Capo del 2° Ufficio Pubblica Informazione – Relazione con i media giornalistici. Dal settembre 2018 a luglio 2020 è stato Comandante del 4°stormo. Il 17 luglio prende ufficialmente incarico di Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze. Ha due figli, Neri e Lea. A seguito dell’avvicendamento, il generale B.A. Vincenzo Nuzzo è destinato a Roma per ricoprire un nuovo incarico presso lo Stato Maggiore Aeronautica. Nuzzo saluta la città di Firenze dopo due anni di proficue intese con la società fiorentina, e numerose attività svolte in sinergia con l’amministrazione comunale ed il Presidio Militare. Tra le innovazioni più importanti l’introduzione dell’Intelligenza artificiale (IA) a supporto della formazione, grazie alla quale è stato possibile realizzare il primo software di machine learning in grado di erogare contenuti personalizzati al discente. Esso sarà in grado di ricercare autonomamente sul web contenuti attinenti ad un dato argomento per proporli in maniera personalizzata ai singoli frequentatori. Un altro importante traguardo è stato l’introduzione di innovative metodologie di formazione quali il digital learning system, che ha trovato immediata applicazione a seguito della nota emergenza sanitaria. A seguito del Covid-19, anche tutte le lezioni che normalmente si svolgono in aula e laboratori nell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, sono state effettuate in modalità digitale per seguire le prescrizioni del DPCM – come ha sottolineato il Generale Urbano Floreani – nel suo incontro con la stampa al termine della cerimonia di insediamento.

LA STORIA DELL’ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE (ISMA)

All’inizio fu Scuola di Applicazione della Regia Aeronautica, oggi Istituto di Scienze Militari Aeronautiche ma per Firenze ed i fiorentini è, e probabilmente rimarrà sempre, la “Scuola di Guerra Aerea” dell’Aeronautica militare. All’epoca la realizzazione della Scuola destò grande meraviglia e stupore per la rapidità con cui fu costruita (i lavori iniziarono nell’aprile del 1937 e terminarono il 28 marzo del 1938), ma anche per l’armonia con cui le strutture di un complesso così monumentale vennero inserite nel mezzo del parco secolare delle Cascine, fungendo da esempio architettonico ma anche di rispetto dell’ambiente circostante. L’intera struttura è oggi considerata uno dei monumenti di Firenze ed è un vivido esempio di architettura razionalista italiana, ancora oggi dedicata alle attività formative e didattiche cosi come fu pensata e progettata.