Firenze, i marchi dell'alta manifattura nella suggestiva Villa Bardini

Con “Qualcosa di nuovo in Città!” Atelier porta ogni volta una selezione di marchi di alta manifattura, ricercando realtà di nicchia nel mondo del lusso internazionale. La prima edizione di Atelier si è tenuta nell’Ottobre del 2019 negli splendidi saloni di Palazzo Baldovinetti a Firenze.

Francesca Migone lavora da anni nel mondo del lusso producendo candele profumate personalizzate. Appassionata del bello, del lusso e dell’arredamento intraprende un po’ per gioco e un po’ per passione Atelier, un’attività parallela al suo core business, la storica azienda di famiglia Industria Ceraria Migone e la sua linea di candele profumate e profumi per l’ambiente “Migone1866”. Con Atelier sfrutta l’esperienza accumulata ed i suoi contatti, offrendo ai clienti un servizio di events planning, location management, interior and olfactory design, interior decorator, home staging, fashion e tanto altro. Con “Qualcosa di nuovo in Città!” Atelier porta ogni volta una selezione di marchi di alta manifattura, ricercando realtà di nicchia nel mondo del lusso internazionale. La prima edizione di Atelier si è tenuta nell’Ottobre del 2019 negli splendidi saloni di Palazzo Baldovinetti a Firenze.

L’evento si svolgerà il 24-25-26 Settembre 2020 nel giardino di Villa Bardini a Firenze. Recuperata dal lascito Bardini, la Villa è stata restaurata e restituita a Firenze nel 2006 come spazio museale, centro di cultura e luogo di natura per tutti, tutto da scoprire. La splendida posizione panoramica su Firenze le valse il nome di “Villa Belvedere”. Quattro ettari di bosco, giardino e orto frutteto affiancati dalle mura medievali della città, il Giardino Bardini non è soltanto natura, ma cultura, arte e storia: una parte di Firenze. Situato tra Costa San Giorgio e Borgo San Niccolò, preserva in pieno centro città un luogo incontaminato.

Gli spazi selezionati per gli stand sono quelli della Limonaia e della Serra sia la parte interna che quella esterna. Sarà possibile proiettare video e musica all’interno della Limonaia. Aria condizionata negli spazi interni di Serra e Limonaia. Connessione Wi-fi. Speciali regole saranno adottate dall’organizzazione seguendo le nuove normative. Per i tre giorni dell’evento il Bar/Ristorante “La Loggetta” (kaffehaus) nel giardino riserverà agli espositori uno sconto sulle consumazioni. Parcheggio riservato gratuito “ Forte Belvedere” situato a 200 mt. dall’entrata di Villa Bardini in Costa San Giorgio n° 2, evento ATELIER. Per carico e scarico disponibile entrata carrabile di Villa Bardini dal cancello del n° 4 di Costa San Giorgio fino alla Serra e alla Limonaia.