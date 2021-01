Forte dei Marmi, gli alberghi in vendita nella località vip della Versilia

Grande fermento a Forte dei Marmi dove nelle ultime settimane sono stati immessi nel mercato delle vendite immobiliari alcune prestigiose strutture alberghiere come l’hotel Il Negresco sul lungomare di Vittoria Apuana, l’ hotel Belvedere di via IV novembre e l’ hotel Bijou di via Allende.

Mercato immobiliare in movimento nelle ultime settimane a Forte dei Marmi. Apparentemente non connesso all’emergenza Covid in corso, anche perché l’estate delle Versilia è stata abbastanza soddisfacente per gli operatori turistici della costa. E’vero che era assente il grosso della clientela straniera, ma almeno in parte questa parte della Toscana la mancanza estera è stata compensata dal pienone degli italiani che anche d’agosto, invece che viaggiare all’estero, hanno popolato spiagge, ristoranti e alberghi. Alcuni di questi ultimi sono stati immessi in vendita, nel mercato delle compravendite immobiliari nelle ultime settimane dagli storici imprenditori. Se l’hotel Il Tirreno di viale Morin è gia stato aggiudicato recentemente ad un imprenditire russo per la cifra di 7 milioni, che lo trasformerà da un 3 stelle ad un luxury hotel, è ancora disponibile l’ hotel Bijou di via Allende, un quattro stelle di 1550 metri quadri e 27 camere più altre 4 luxury room nel piano attico a poche centinaia di metri dalla spiaggia, dotato di piscina, e giardino: 6 milioni di euro la richiesta per la struttura che ha la possibilità di un ampliamento fino a 50 stanze complessive.

Altro albergo sul mercato è lo storico Belvedere, un 3 stelle in via IV Novembre, una delle strade dello shopping del centro fortemarmino. Dotato di parcheggio interno e vista mare dalle camere, è stato negli anni la residenza estiva di dirigenti sportivi come Adriano Galliani, del marchese capitolino Giuseppe Ferrajoli e dello stilista Paul Smith che ha recentemente regalato un nuovo gadget al comune della Versilia. Smith ha infatti disegnato su due tazze l’immagine di un velocipede con la scritta “adoriamo le biciclette” concedendo le royalties del logo al Comune di Forte dei Marmi guidato dal sindaco Bruno Murzi. La passione per il ciclismo da parte dello stilista britannico, che per il proprio lavoro è stato insignito del titolo di “Cavaliere dell’ordine dell’Impero britannico” dalla regina Elisabetta II, risale a molti anni fa quando lo praticava abitualmente. Altra struttura in vendita, questa volta per 14 milioni di euro, è lo storico hotel Il Negresco sul lungomare di Vittoria Apuana, un 4 stelle di 40 camere col balcone e vista mare, sala conferenze al piano inferiore, parcheggio, ristorante e bar, piscina con idromassaggio.

Per molti anni, a partire dal 1992, Il Negresco ha fatto parte della catena alberghiera Concerto Fine Italian Hotels delle famiglie Grassi e Maestrelli, un gruppo che possedeva altri alberghi 4 e 5 stelle, tra Firenze, Milano e Forte dei Marmi prima della separazione consensuale delle strutture alberghiere tra i due rami. Alla famiglia Maestrelli sono andati l’hotel Minevra di piazza Santa Maria Novella a Firenze, recentemente ristrutturato e dotato di una delle terrazze panoramiche con piscina più suggestive del centro storico fiorentino, e l’Hotel Villa Roma Imperiale di Forte dei Marmi, che si trova nel quartiere vip della celebre località turistica della Versilia. Alla famiglia Grassi l’hotel Villa La Vedetta di Firenze, il Negresco di Forte dei Marmi, Thel’Hub hotel a Milano e l’hotel Londra di Firenze recentemente acquistato dal un fondo francese Eurazeo Patrimoine tramite la filiale Grape Hospitality.

Aldo Grassi, fondatore negli anni 70 della catena di supermercati Superal insieme a Egiziano Maestrelli, che è scomparso nel febbraio di tre anni fa e con cui condivideva anche la grande passione per la squadra di calcio Lucchese di cui è stato presidente per tredici anni, ha ripreso la gestione diretta delle sue strutture alberghiere tra cui l’hotel Il Negresco di Forte dei Marmi oggetto di vendita. Quest’ultimo hotel, dotato di 40 camere con spettacolare vista sul mare e roof panoramico, da sempre meta di un turismo raffinato ed elegante, per alcuni anni ha ospitato il concorso di moda femminile Ladies Day, una rievocazione in salsa fortemarmina del più celebre concorso di Ascot, nel quale le signore indossano originali cappellini in una gara di eleganza e originalità. Tra i partecipanti al Ladies Day le storiche famiglie che da sempre frequentano la località vip della Versilia, tra cui Elettra Marconi, figlia del grande scienziato inventore della Radio e premio Nobel Guglielmo Marconi ed il figlio Guglielmo Giovanelli Marconi, che proprio nel 2021 sarà coinvolto con delle conferenze nelle celebrazioni dell’anniversario dei 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta Dante Alighieri.

Guglielmo Giovanelli Marconi, è infatti discendente degli Alighieri per parte paterna in quanto la bisnonna era Marianna di Serego Alighieri, sposa del principe Alberto Giovanelli, morta nel 1953. La famiglia Marconi frequenta da sempre le sabbie nobili della Versilia, come le ha ribattezzate qualche anno fa il noto pr fiorentino Gianni Mercatali. Prima il Bagno Dalmazia, poi il Bagno Rosina. Un affetto ricambiato, tanto che Forte dei Marmi fu il primo comune italiano ad intitolare una piazza quando ancora Guglielmo Marconi era ancora in vita. Nel 2014 sono stati festeggiati i 100 anni di Forte dei Marmi che nel passato ha ospitato le dimore estive delle famiglie Agnelli, Moratti, Ruffo di Calabria (l'ex regina dei Belgi, Paola, pochi anni fa ha rivisto i luoghi di infanzia con il marito Re Alberto II con una biciclettata organizzata dall’associazione Ente Ville Versiliesi, ndr) ma anche di scrittori e artisti come Curzio Malaparte, Eugenio Montale, Ardengo Soffici e Carlo Carrà.