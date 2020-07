Forte dei Marmi, riparte la marguttiana nel luogo dello storico Quarto Platano

Un momento di incontro nel luogo dello storico "Quarto Platano", i cui membri nel '62 appoggiarono l'idea di Carra' e Lazzaro di istituire una Mostra all'aperto in modo che fosse facilmente fruibile da tutti. A fare gli onori di casa il consigliere comunale Elisa Galleni, il Presidente della Marguttiana Arte, Edmondo Nardini e il nuovo Direttore Artistico, Antonio Giannelli. Ospite dell'evento l'Alfiere della Repubblica, Bernard Dika dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Toscano. Il consigliere Galleni ringrazia la Marguttiana per l’impegno nel portare avanti e interpretare le parole che furono proprio di Carlo Carrà: “Portare l’arte in piazza”. Una visione artistica che va oltre le gallerie espositive e si amalgama perfettamente nel nostro paese in un tratto di strada che va dal mare alle nostre colline.”