Franco Mare si aggiudica la prima stella Michelin nella storia di Pietrasanta

“La città aspettava da tanto tempo che uno dei suoi straordinari ristoranti conquistasse la stella Michelin. Finalmente è arrivata.

E’ un premio al lavoro, all’impegno, agli investimenti e al sacrificio della brigata del Franco Mare, dei fratelli Nicola e Davide Stefanini e del talentuoso chef Alessandro Ferrarini. Questa stella porta prestigio e visibilità a tutto il territorio. Congratulazioni al Franco Mare”: così il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti commenta l’ufficialità della stella assegnata dalla Guida Michelin 2021 al Franco Mare di Marina di Pietrasanta. “Grazie al format delle Stelle di Pietrasanta, il festival dell’alta gastronomia realizzato in collaborazione con Les Etoiles di Mougins, stiamo promuovendo con grande intensità a livello internazionale la ristorazione cittadina.

Iniziativa di cui il Franco Mare, come altre importanti realtà della gastronomia cittadine che abbiamo coinvolto, sono assolute protagoniste. Anche queste iniziative, di enorme qualità ed impatto mediatico, contribuiscono al successo delle singole realtà imprenditoriali che devono essere affiancate in questo percorso da un’amministrazione attenta a decoro, sicurezza e promozione. Arte, cultura e cibo sono asset strategici della nostra proposta turistica. La Stella conquistata meritatamente dal Franco Mare è un premio per tutte quelle imprese che oggi stanno soffrendo a causa dell’emergenza. E’ un premio che da speranza a tutti noi”.