Il Circolo del Tennis Firenze si rinnova e presenta l'attività sportiva 2021

Il Circolo del Tennis Firenze si rinnova con un nuovo bar ristorante e nuova palestra e nell’occasione presenta l'attività sportiva 2021. Grande attesa per il Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze.

Il blasonato Circolo del Tennis Firenze 1898, presieduto dallo storico consigliere e socio Carlo Pennisi, dopo ben 123 anni di storia si trova a dover affrontare, così come molti club sportivi italiani ed internazionali, il difficile momento determinato dalla pandemia da Covid-19. Un momento davvero complicato, che ha però ricompattato gli oltre 500 soci che hanno voluto ribadire la loro vicinanza ad un vero “tempio” del tennis non solo a livello italiano ma anche internazionale.

"L'obiettivo è organizzare il Torneo Internazionale Under 18 di Pasqua in calendario dal 31 marzo al 5 aprile 2021 – spiega Pennisi - Nell’ultima edizione disputata, nel 2019,il vincitore è stato Lorenzo Musetti. Siamo in attesa di avere delle conferme perché la manifestazioneè legataalla possibilità di spostamento degli atleti tra i vari paesi. In caso di annullamento abbiamo già fatto richiesta per un torneo di livello nazionale che possa sostituirlo per quest'anno. Un campionato italiano individuale giovanile under 16 a settembre”

Alla presentazione del rinnovato bar e ristorante, preso in gestione da un team di tre professionisti della ristorazione, e della rinnovata palestra che comprende i più sofisticati macchinari ginnici, erano presenti, oltre al presidente del club Carlo Pennisi, l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, il consigliere nazionale Fit Guido Turi e Luigi Brunetti, presidente della Federtennis Toscana.

“Il Comune di Firenze e il quartiere 1 si sono impegnati per avvicinare i giovani al tennis – come sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione – insieme al Ct Firenze che per la nostra città ha una tradizione centenaria vogliamo dare la possibilità ai più giovani di venire a giocare a tennis. Stiamo lavorando per dare la possibilità ai ragazzi e ai bambini di frequentare la rinnovata struttura del circolo. Come amministrazione aver potuto inaugurare nuovi locali al Ct Firenze deve essere un simbolo di una rinascita del Circolo del Tennis e dello sport fiorentino"

“Il tennis è in un momento eccezionale e alle Cascine è nata la Federtennis – spiega il consigliere nazionale Fit Guido Turi – un giusto rinnovamento nel rispetto della tradizione dimostra che la strada intrapresa è quella corretta. Speriamo che possa disputarsi la manifestazione giovanile under 18 tanto attesa dagli appassionati fiorentini con finale a pasquetta” “In un momento storico complicato la tradizione si vuole accompagnare all'innovazione per un club che compie 123 anni ma che è sempre pronto alle novità e il padel è senz’altro un modo diverso per avvicinarsi ai più giovani e a chi vuole giocare a questa nuova disciplina - conclude il presidente della Federtennis Toscana Luigi Brunetti – sono sicuro che il Ct Firenze sarà pronto quando l’attività ripartirà al completo”.

Al Circolo del Tennis Firenze 1898, uno dei club storici d’Italia, ritorna dopo 12 anni come presidente Carlo Pennisi, alla vicepresidenza Daniele Taccetti, mentre la tesoreria è stata affidata a Serafino Brunelli, direttore sportivo Paolo Falchini, mentre i consiglieri eletti sono Alessandra Marchetti, Luca Romoli, Alessandro Alderighi, Antonio Orlandi e Giancarlo Taddei Elmi. Il collegio dei sindaci revisori, che sarà in carica dal 2020 al 2023, è composto da Niccolò Niccoli Vallesi, Lorenzo Parrini e Lorenzo Gambi.

"Ritorno con grande entusiasmo a presiedere il circolo dove sono socio dal lontano 1955 - dice Carlo Pennisi - mi è stato chiesto di tornare in un momento difficile come quello del coronavirus e non ho potuto dire di no anche perchè il Ct Firenze è per me una seconda casa. E' chiaro che la situazione rispetto a qualche anno fa è cambiata e bisognerà lavorare molto sulle attività anche complementari al tennis. Il nostro corpo sociale ha continuato a frequentare il circolo e si sono avvicinati anche nuovi soci, la possibilità di giocare all'aperto e di frequentare la struttura è stata un’occasione per i tanti appassionati fiorentini in una location unica come le Cascine. Avere un nuovo ristorante, una palestra con attrezzi all’avanguardia e aver sistemato gli interni della storica palazzina, cuore del Circolo del Tennis, sono la dimostrazione di un nuovo progetto del Ct Firenze”