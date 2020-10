Il Teatro di Antella inaugura la Stagione Teatrale raddoppiando i suoi spazi

La stagione del Teatro Comunale di Antella si inaugura giovedì 15 ottobre con “CUORE” di Sergio Casesi (in scena fino a domenica 18 ottobre alle ore 21.00), con la costruzione drammaturgica e l’interpretazione di Fulvio Cauteruccio e Flavia Pezzo – prima nazionale, produzione Archètipo. Il protagonista di Cuore è un calciatore sulla soglia dell’eternità, sorpreso nell’attimo in cui il cuore smette di pulsare per varcare il tempo e darsi all’infinito. Si illude di parlare ad un grande del pallone, Gaetano Scirea, che però non risponde. È una presenza che osserva, comprende, forse tutto conosce, ma non dice nulla, non è ancora il momento. Dedicato alla figura di Astori, capitano della Fiorentina scomparso troppo presto, Cuore non mette in scena la sua vita né narra le sue gesta. Chi parla è un uomo i cui pensieri sono veicolo per entrare nel senso profondo del gioco del calcio, metafora della fatica e della fragilità umana, della gioia e del fallimento, della sconfitta e della riconquista. Il cuore del protagonista, divenuto limpido grazie al teatro, ci permette di immergerci nella grande mitologia poetica del calcio, gli stadi e i loro caratteri, i grandi campioni, gli eroi, i dimenticati, i perdenti, i vincitori.

“C’è stata una stagione del teatro (2003/2013) – dice Riccardo Massai, direttore artistico del Teatro Comunale di Antella - che ha segnato la nascita di questo spazio, tutto era a posto, il palcoscenico stava dove sta il palcoscenico, il pubblico in platea; c’è stato poi un secondo momento di crescita e ribellione (2013/2020) dove il palco è diventato la platea ed abbiamo messo gli spettatori sul palcoscenico. Oggi, al TERZO ATTO di questa esperienza, il Teatro Comunale di Antella diventa più grande, i palcoscenici si moltiplicano, nasce CARROZZA 10, il Vagone della Vedova Begbick, si creano nuovi spazi aggregativi per il territorio con il servizio di un bistrot e di un co-working per tutti, per un pubblico che confidiamo ci accompagni sempre più appassionato e numeroso in questo viaggio che è appena cominciato”.

“Il mondo della cultura – dichiara Francesco Casini, Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli - è stato duramente colpito dall'emergenza sanitaria, è stato il primo a chiudere e l'ultimo a ripartire. Il nostro Teatro non si è arreso e ha proseguito la sua attività anche nei mesi più difficili, facendo ricorso alla tecnologia e trasferendo tutta la programmazione sul web. Adesso è pronto a riaprire i battenti, a riaccogliere il pubblico in sicurezza e con un cartellone di altissima qualità, con opere e artisti di primissimo livello, nuove idee e un nuovo spazio, originale e innovativo, come la carrozza ferroviaria appena inaugurata nel suo giardino. Un Teatro che cresce è sempre un buon un segno, oggi è un messaggio di fiducia verso il futuro, che non può prescindere dalla cultura e dalla creatività. Un profondo ringraziamento e i miei sinceri ringraziamenti al direttore artistico Riccardo Massai, che con la sua guida conferma il Teatro Comunale di Antella come uno dei punti di riferimento della nostra comunità e del panorama culturale toscano e non solo”.

Terzo atto, due spazi, prima parte. Dal 15 ottobre al 13 dicembre 2020 la stagione del Teatro Comunale di Antellainizia una nuova avventura. Un viaggio fra prosa, letture e musica ma anche mostre e concerti su “CARROZZA 10", il vecchio vagone ferroviario diventato originale spazio espositivo e bistrot, che ha trovato casa nel giardino del Teatro.

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, alle ore 20.00 e alle ore 22.00, altra produzione firmata Archètipo, va in scena “LA VITA SALVA” di e con Silvia Frasson. Sul palco un’attrice da sola ci trasporta attraverso tante vite: ragazzi che corrono, una giovane donna che riceve una proposta inaspettata. Un fratello che non vuole tornare a casa per cena, una ragazzina scrive i sogni su un quaderno, una signora si tinge i capelli perché vuole cambiare vita. Ci sono molti telefoni che squillano, ascensori che salgono e scendono. Ci sono scelte da fare e il tempo è poco. Ci sono mani che si stringono e paure che si vincono. Qualcuno che aspetta, qualcun altro viene colto dall’imprevedibile. La vita e la morte passano di mano in mano a tutti i personaggi, li attraversano, in momenti diversi, in modi diversi, con richiami diversi.

Per il Ciclo “I Capolavori della Letteratura Mondiale”, letture e immagini a cura di Riccardo Massai, l’omaggio di quest’anno va all’eroe dei mulini a vento, il Don Chisciottedella Mancia di Miguel De Cervantes (1547-1616) il primo grande romanzo dell’età moderna. Intellettuale innamorato dell’azione, Don Chisciotte è il simbolo della cieca fede in un ideale che resiste a qualunque oltraggio, il suo scudiero Sancio è invece l'allegoria vivente del buon senso, della concretezza anche ingrata del reale. Ma il romanzo di Cervantes si presenta come opera ben più stratificata e complessa: è una galleria dei generi letterari del suo tempo, dalla poesia d'amore al romanzo picaresco alla novella pastorale; è lo specchio del controverso passaggio dagli ideali di armonia e misura rinascimentali alla follia inventiva del Barocco; è soprattutto una riflessione senza tempo sulla natura umana e sulle sue ineliminabili contraddizioni. Non a caso una giuria composta da un centinaio di scrittori di oltre cinquanta Paesi nel 2002 ha scelto il romanzo di Cervantes come "the world's best work of fiction" (La migliore opera di fantasia del mondo), assai più votato delle opere di Proust, Shakespeare, Omero, Tolstoj. Le letture con Riccardo Massai, Amerigo Fontani e Alessio Sardelli sono suddivise in due diversi appuntamenti: giovedì 22, giovedì 29 ottobre e giovedì 5 novembre, ore 18.00, al Teatro Comunale di Antella. Venerdì 23, venerdì 30 ottobre e venerdì 6 novembre, ore 21.00, sono in replica, ospiti di “Autunno di libri”, rassegna dedicata alla lettura, alla Biblioteca Ernesto Ragionieri, Sala Meucci, Sesto Fiorentino.

Domenica 25 ottobre, alle ore 21.00, la serata finale della XXI edizione del Festival Internazionale di Cortometraggi “Schermi Irregolari” sarà presentata da Isabella Quaia e Lorenzo Carcasci. Saranno proiettati i corti finalisti e la giuria - composta da Eleonora François, assessore alla cultura del Comune di Bagno a Ripoli, Giovanni Guidelli, attore e Fabrizio Bondi, montatore, specializzato in animazione - assegnerà i premi per il miglior corto Schermi Irregolari 2020 (500 euro) e il miglior montaggio “Premio Marco Nocentini” (500 euro).

Sabato 7 novembre, ore 21.00, spazio al teatro rock ad uso post-ipnotico con “SABBIE NOBILI”. Scritto da Francesco Mancini e musicato da Simone Drago lo spettacolo è un viaggio a metà strada tra il monologo teatrale e il concerto rock, dove la narrazione si sviluppa ritmica e tragicomica. L’Io narrante si rende conto che si trova in un deserto al silicio che coinvolge se stesso e gli altri, deserto nel quale conformarsi alle vecchie strutture non funziona più, anche e soprattutto per quanto riguarda le relazioni umane e amorose. Sul palco Francesco Mancini (voce e narrazione), Simone Drago (voce e chitarre), Simone Vignoli (batterie), Dario Baldini (basso).

La rassegna di Teatro Sociale Effetto Placebo, a cura del Coordinamento Teatro Come Differenza (Arbus, Isole Comprese Teatro, EsTeatro) giunge quest’anno alla sua V edizione e presenta due nuovi lavori: venerdì 13 e sabato 14 novembre, ore 21.00, va in scena “TEATRO VENDITA AL DETTAGLIO” dove, tra frammenti, dediche e suggestioni, la ricerca di intimità tra l’attore e il suo pubblico rispetta il distanziamento e favorisce l’interazione. Venerdì 4 e sabato 5 dicembre, ore 21.00, è la volta di “FLUSSI” una emorragia di parole, pensieri ed emozioni che diventano il materiale per la messa in scena di uno spettacolo corale dove gli attori danno vita ai testi poetici raccolti nella pubblicazione omonima, “Emorragia” di Michela Astronomi.

Uno spazio speciale del programma del Teatro Comunale di Antella è riservato, come da tradizione, al pubblico dei piccoli: domenica 15 novembre e domenica 13 dicembre, ore 17.00 (0-3 anni), ore 18.15 (3-5 anni) lo spettacolo di educazione alla musica con Arnolfo Borsacchi e Pier Elisa Campus “MINIMINIATURE”, piccole miniature musicali selezionate da un repertorio originale. Domenica 22 novembre, ore 17.00, il raffinato teatro d’ombre “ALL’ORIGINE DELL’AMORE” rilegge il mito di Aristofane (o mito dell'androgino) presente nel celebre dialogo platonico Simposio, per trattare l'immortale tema dell'amore.

CARROZZA 10. Nel Vagone della Vedova Begbick: mostre e concerti

Una antica carrozza ferroviaria, con tanto di rotaie ai piedi, ha abbandonato per sempre i binari (ma non il suo viaggio) e ha trovato posto nel giardino del Teatro. Il nome è quello del vagone-birreria gestito dall’omonima vedova protagonista del dramma “Un uomo è un uomo” di Bertolt Brecht. Nel vagone sono collocate sette postazioni per il lavoro condiviso, una piccola ed elegante caffetteria e una biblioteca per il bookcrossing specializzata in testi teatrali. Le pareti interne sono pensate per ospitare installazioni temporanee di giovani artisti e le facciate esterne sono dotate di appositi pannelli per opere di street art. Fra gli eventi in programma: fino al 31 ottobre la mostra fotografica “Strangers” di Anna Haze. I suoi lavori traggono ispirazione dai movimenti artistici del surrealismo e del realismo magico, facendo uso di tecniche miste e manipolazioni digitali in modo da tradurre situazioni di inquietudine e desolazione in una narrativa edulcorata e dall’aspetto onirico. Sabato 7 novembre, dalle 19.30, la mostra di opere pittoriche di Constantin e Camilla Schiavone: grandi campiture di colore e distorsioni geometriche si sposano con le più iconiche architetture fiorentine o con figure tratte dalla tradizione delle stampe giapponesi. Martedì 1 dicembre, dalle 19.30, la mostra “Emorragia” dell’artista iraniana Sona Baradaran che interpreta in forma visiva e materica, attraverso l’uso del colore, il concetto poetico di emorragia, tema guida della pubblicazione di Michela Astronomi, a cui è dedicato lo spettacolo “Flussi” di Effetto Placebo. Sabato 12 dicembre spazio alla musica con “Sambossa”, ore 20.30, il concerto di Pino Arborè, in duo con Teresa Fallai, per ripercorrere i classici della Bossanova Brasiliana. Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Laboratori D’ANTElla, l’inevitabile

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a un laboratorio finalizzato allo studio e alla messa in scena dell’opera dantesca, per un importante progetto teatrale sulla Divina Commedia che si realizzerà nel 2021. Il laboratorio è aperto a giovani e adulti con esperienza teatrale. Si accede tramite colloquio. Per partecipare inviare mail con CV e foto entro il 15 di Novembre a teatro@archetipoac.it

Sono aperte anche le iscrizioni per i corsi e i laboratori di teatro. Info teatro@archetipoac.it tel. 055 621894

La prima parte della stagione del Teatro Antella è realizzata in collaborazione e con il sostegno di Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, RAT, Unicoop Firenze.

Prenotazioni

Tel. 055 621894 (da lunedì a venerdì 10.00-12.00) prenotazioni@archetipoac.it

Per le prenotazioni è indispensabile ritirare il biglietto 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. La biglietteria del teatro resta aperta un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Nelle serate a ingresso libero sarà consentito l’accesso in sala fino ad esaurimento posti. I biglietti si acquistano anche presso i Punti vendita del Circuito Box Office.

Causa emergenza Covid i posti sono limitati: è obbligatoria la prenotazione per tutti gli eventi.

Biglietti

Intero 14 euro/ridotto 12 euro (under 12 e over 65, Soci Coop Firenze, Carta dello Studente, Iscritti ai laboratori Archètipo)

PROGETTO PICCOLI e LETTURE

Biglietto unico 7 euro (gratis fino a 4 anni). Lo spettacolo MINIMINIATURE del 13 novembre e del 13 dicembre biglietto unico 10 euro

EFFETTO PLACEBO

Biglietto unico 10 euro

Gli spettacoli di CARROZZA 10 sono tutti a ingresso libero (prenotazione obbligatoria)

Prima di ogni evento della stagione teatrale cocktail alle ore 19.30

