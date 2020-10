Istituto Marangoni Firenze presenta il fashion show 2020 in formato digitale

House of Istituto Marangoni, un’innovativa piattaforma digitale studiata per dare visibilità ai progetti degli studenti di moda, arte e design dell’ultimo anno delle sue diverse sedi internazionali, è stata lanciata da Istituto Marangoni per celebrare gli 85 anni della sua storia di eccellenza nell’alta formazione.

Oggi più che mai l'artigianato e la tradizione sono associati a sperimentazione, movimenti d'avanguardia e innovazione tecnologica. Proprio per questo il Fashion Show 2020 di Istituto Marangoni Firenze sarà in formato digitale e si proporrà con un format completamente nuovo, per presentare una Scuola in cui arte e moda vengono studiate come una forma di lusso contemporaneo, tra artigianato e innovazione tecnologica, tra ciò che è reale e ciò che è virtuale, passato e futuro. Il Fashion Show è stato girato interamente in studio con il supporto creativo di Take Off e Fullscream e produzione di Take Off, guidata dalle producer Martina Codecasa, Zelda Andreoli e Giovanni Freri come Camera Operator. La post-produzione e la soundtrack sono state curate da Fullscream. Il video vede protagoniste le creazioni di dieci studenti del corso di Fashion Design, selezionati durante la fase dei fitting da un’autorevole giuria, che ha selezionato con attenzione i 10 best projects. Ognuno di loro ha presentato quattro outfit, frutto del lavoro di ricerca e sperimentazione portato avanti durante il triennio e terminato con la realizzazione di progetti dall’approccio visionario e attento ai trend più attuali. Xue Chen, Andrea Cirillo, Roberta Gracholski, Riccardo Ricci, Wanling Tang, Sofia Yang, Xinyue You, Elena Zhang e Youting Zhao sono i nomi dei talenti che più di tutti hanno convinto la Giuria e che vedranno i propri outfit presenti nel Digital Fashion Show di Istituto Marangoni Firenze.

Transmission sarà visibile a partire dal 15 ottobre, ospitato all'interno della piattaforma House of Marangoni, uno spazio completamente online pensato per celebrare l’85° anniversario di Istituto Marangoni e che vedrà protagonisti i migliori progetti delle diverse aree di studio delle nove scuole internazionali del Gruppo: Milano, Firenze, Parigi, Londra, Mumbai, Shanghai, Shenzhen, Miami. House of Istituto Marangoni, un’innovativa piattaforma digitale studiata per dare visibilità ai progetti degli studenti di moda, arte e design dell’ultimo anno delle sue diverse sedi internazionali, è stata lanciata da Istituto Marangoni per celebrare gli 85 anni della sua storia di eccellenza nell’alta formazione. La piattaforma, sviluppata in collaborazione con Vogue Italia, si propone come un’esperienza virtuale e interattiva in costante aggiornamento, raccogliendo contenuti multimediali, virtual talks ed eventi interattivi. Un progetto che nasce dalla volontà di promuovere le nuove generazioni di talenti, una missione condivisa sia da Istituto Marangoni, con la sua lunga esperienza in ambito accademico, e da Vogue Italia che con Vogue Talents, progetto di scouting lanciato nel 2009, è punto di riferimento per i creativi di tutto il mondo, un network di persone e attività che mette in relazione talenti e aziende, vero promotore di business e nuove prospettive sulla moda.

Gli studenti dell’ultimo anno accademico dei corsi di moda e arte avranno modo di dare visibilità ai loro progetti, con un focus sui fashion show dei best designer delle singole scuole, beneficiando inoltre attraverso la piattaforma della consulenza di professionisti del settore per la lettura e revisione del proprio portfolio e CV. “L’attuale scenario ha semplicemente accelerato un processo di digitalizzazione già in corso e che vede nell’iniziativa House of Istituto Marangoni gli studenti della Scuola di Firenze rendersi protagonisti agli occhi degli operatori della moda e dell’arte, di progetti dove si esprime in maniera evidente l’atmosfera di contaminazione tra moda e arte che contraddistingue l’offerta didattica di Istituto Marangoni Firenze.” dichiara Lorenzo Tellini, School Director di Istituto Marangoni Firenze. Tra i contenuti della piattaforma House of Istituto Marangoni, saranno incluse anche interviste esclusive con Alumni e testimonianze di designers e creativi di fama internazionale, che hanno partecipato al progetto Enhancing the Future, una serie di talks sul futuro dell’industria creativa. In occasione del lancio della piattaforma e per riaffermare il suo ruolo consolidato di mentore dei giovani talenti internazionali, Istituto Marangoni ha inoltre istituito il contest “Towards a responsible future” per lo sviluppo di un progetto legato alla sostenibilità che darà la possibilità di ottenere una delle 14 borse di studio a copertura parziale dell’iscrizione ai corsi delle scuole del Gruppo.

Istituto Marangoni nasce nel 1935 a Milano come Istituto Artistico dell’Abbigliamento Marangoni e nel 2020 raggiunge un importante traguardo, 85 anni di successi nella formazione dei migliori professionisti nel mondo della moda e del design. Con un bilancio formativo di quattro generazioni di studenti provenienti dai 5 continenti, è stato il trampolino di lancio per oltre 45.000 professionisti della moda e del lusso, tra i quali citiamo Domenico Dolce, Franco Moschino, Alessandro Sartori, Maurizio Pecoraro, Paula Cademartori, Andrea Pompilio e Lucio Vanotti. Istituto Marangoni conta oggi oltre 4.000 studenti l’anno, provenienti da 107 differenti nazioni, nelle scuole di Milano (School of Fashion e School of Design), Firenze (School of Fashion & Art), Parigi, Londra, Mumbai, Shanghai, Shenzhen e Miami, le capitali internazionali della moda, del design, dell’arte e del lusso.

Istituto Marangoni ha sede nel cuore della città ed è immersa tra grandi capolavori d’arte e cultura. Firenze, “Culla del Rinascimento”, vive anche in un clima di fermento legato alla moda e all’arte contemporanea. Situata lungo l’elegante Via de’ Tornabuoni, celebre per le sue boutique di moda di lusso e per i brand di importanti designer, la scuola si trova a pochi passi dai musei Gucci e Ferragamo e dai monumenti di grande rilievo storico tra cui Palazzo Strozzi, gli Uffizi e Palazzo Pitti. Oltre a una varietà di corsi undergraduate e postgraduate che coprono tutte le aree moda, business e styling, oltre a programmi di Storia dell’Arte & Cultura, Art Management, Arti Multimediali, e Interior Design, la scuola di Firenze offre anche una gamma di programmi intensivi e accreditati inerenti al Design di Accessori di Lusso e al Design di Calzature, che adottano metodologie di apprendimento diretto sulle attività di produzione e di manifattura di brand prestigiosi. La scuola è caratterizzata dalla presenza di docenti che sono professionisti di spicco, specialisti di elevata competenza e abilità nell'”arte del fare”. Firenze, con la sua ampia comunità di studenti giovani ed il suo mix unico di storia e tradizione, arte e moda, è il luogo perfetto in cui Istituto Marangoni insegna moda e arte declinandole nelle sue manifestazioni più raffinate, educando i professionisti di domani a comprendere il passato e a trasformare il futuro.

Istituto Marangoni Firenze School of Fashion & Art è magistralmente diretto da Lorenzo Tellini. La sua carriera è da sempre nel settore didattico: dapprima come Responsabile Marketing e successivamente come Vice Direttore della Scuola Superiore per mediatori linguistici presso l’Istituto Universitario di Pisa, mentre, precedentemente, ha coperto la funzione di Responsabile sviluppo servizi e relazioni esterne di Promofirenze. Ruoli che gli hanno permesso di conoscere a fondo le dinamiche legate alla formazione e di entrare in contatto con le istituzioni e le realtà imprenditoriali di rilievo del territorio. Dopo la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa, Lorenzo Tellini consegue inoltre un Master in Relazioni Pubbliche e Marketing in Ateneo Impresa. Ad affiancare Tellini nella direzione di Istituto Marangoni Firenze School of Fashion & Art c’è Ivana Conte, professionista che ha maturato una esperienza di oltre 20 anni come fashion designer e brand developer, collaborando con brand ready-to-wear e Couture. La sua formazione ha un’impronta fortemente internazionale: dall’Accademia Italiana di Firenze al Master in Fashion Design presso Istituto Marangoni Milano, a cui hanno fatto seguito corsi di specializzazione in Design, Marketing e Branding presso la Central Saint Martin e il London College of Fashion. A Londra, Ivana Conte inizia il suo percorso di docenza: nel 2005, presso Istituto Marangoni, le viene affidato il corso di Fashion Design. Ha poi insegnato Innovation and Design Thinking nel Master in Global Business Management presso la Regents University. Sempre nella sede inglese di Istituto Marangoni, ha inoltre ricoperto la carica di Programme Leader, un'esperienza che le ha permesso di comprendere, monitorare e migliorare continuamente gli standard qualitativi all'interno del corso.