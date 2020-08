Miss Red Carpet 2020, la finale nazionale del concorso al Lido di Jesolo

Si svolgerà martedì 1 settembre, con il Patrocinio della Regione Veneto e della Città di Jesolo, la finale nazionale del concorso Miss Red Carpet 2020. Come ormai da tradizione la finale sarà presentata da Jo Squillo e trasmessa su TV Moda, Rete4 e La5. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con un numero massimo di 200 spettatori seduti a cena al ristorante King’s del Lido di Jesolo. L'ingresso al pubblico è consentito solo su invito o prenotazione al 3924584087. Tra le finaliste Benedetta Candido, con la fascia Miss Red Carpet No Fear, vinta alla prima tappa speciale di Miss Red Carpet in Sicilia, che si aggiudica l'accesso diretto alla Finale Nazionale con l'auspicio che la Fascia No Fear, a settembre, evochi solo un brutto e lontano ricordo. Tra le finaliste anche Lucrezia Neri, altezza 177 tg 40, vincitrice di Miss Red Carpet Web Edition. Il concorso ha visto partecipare tantissime ragazze da tutt'Italia. Tra le serate di maggior successo, sia di pubblico che di concorrenti, una prefinale che si è svolta domenica 23 agosto nel Bagno Biondetti – Viennaluce di Marina di Pietrasanta.

La serata è stata resa possibile grazie, in primis, alla famiglia Menici, titolare sia dello stabilimento Biondetti di Marina di Pietrasanta, che del contiguo ristorante Viennaluce, ma anche ad uno staff rodato composto, tra gli altri, da Claudio Vigiani di Studio Movimenti, l'esclusivista regionale della Toscana ed organizzatore della serata, da Moreno Galli, agente di Miss Red Carpet in Lazio e titolare dell'agenzia Fashion Concept, dal patron di Miss Red Carpet Stefano Cecchetto e grazie frizzante conduzione della serata affidata alla bravissima Rebecca Goetzke. In giuria, come sempre, il presidente Domenico Savini assistito dal suo vice Paolo Gori, ed un parterre di giurati rappresentanti del mondo delle professioni e della cultura. Circa venti le ragazze, e tre i ragazzi, a partecipare. Tra coloro che si sono aggiudicati una fascia, prima classificata Miss Red Carpet Alia Marano, finalista nazionale a Jesolo, seconda classificata Michel Gualtieri con la fascia di Miss Paradise Beach Wear. Tra i ragazzi la fascia di Mister Red Carpet è andata ad Alessandro Sbarra, mentre il fiorentino Dario Lombardi si è aggiudicato la fascia Viennaluce. Mancano ormai poche ore e martedì 1 settembre, al King’s al Lido di Jesolo si accenderanno i riflettori su quello che sarà uno degli eventi più attesi dell’anno, la finale nazionale di Miss Red Carpet 2020.