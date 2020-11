Moda, le sorelle Barontini lanciano l’hashtag #supereremoquestovenerdinero

Nella giornata del Black Friday, le sorelle Chiara e Benedetta Barontini, eredi di una famiglia fiorentina da sempre impegnata nella maglieria, e imprenditrici dal 2014 con il proprio brand ARCHIVIOB, lanciano l’hashtag #supereremoquestovenerdinero.

Un modo per ricordare ed unire idealmente quei piccoli imprenditori, negozianti, artigiani presenti sul territorio nazionale che devono contrastare lo strapotere delle grandi piattaforme internazionali per la vendita on line.

Sul sito internet aziendale, e grazie alla nuova piattaforma e-commerce, attraverso un packaging personalizzato raggiungono le loro clienti con prodotti tutti rigorosamente in maglia e Made in Italy: maglioni, giacche, cappotti, pantaloni, gonne ed accessori come sciarpe e cappelli. La grafica del sito riprende gli elementi fondamentali del brand come il nastro di raffia con disegno a zig-zag bianco e nero che ha un aspetto artigianale fatto con macchinari di un tempo che fu che rende i capi su cui è cucito riconoscibili e moderni.

Chi ha l’abitudine ad comprare online, sa che è prassi ricevere il prodotto ordinato in una anonima scatola di cartone immerso in tanti pezzetti di polistirolo. Le sorelle Barontini hanno invece rivoluzionato il packaging dei loro prodotti: maglioni avvolti in stoffe del passato, legate con amore da un mix di fili con colori sempre diversi in modo unico e originale.

“In un momento di grande difficoltà economica - dichiara Benedetta Barontini fondatrice e responsabile commerciale di ARCHIVIOB - abbiamo voluto lanciare l’hashtag #supereremoquestovenerdinero come un filo ideale, elemento fondamentale della nostra maglieria, per unire tutte quelle piccole realtà imprenditoriali che si devono confrontare quotidianamente con i colossi dell’e-commerce mondiale”,