Moda, open week di Istituto Marangoni Firenze con la sua offerta accademica

Istituto Marangoni nel 2020 raggiunge il traguardo di 85 anni di successi nella formazione dei professionisti in moda e design. E’ stato il trampolino di lancio di Domenico Dolce, Franco Moschino, Alessandro Sartori, Maurizio Pecoraro, Paula Cademartori, Andrea Pompilio e Lucio Vanotti.

Da sempre, Istituto Marangoni, organizza delle giornate aperte al pubblico per permettere ai giovani e potenziali talenti di conoscere e approfondire l’eccellente offerta accademica della scuola. A partire dal 13 luglio, e per un’intera settimana, si terrà l’Open Week della School of Fashion & Art: dalle 10.00 del mattino fino alle 17.00, i talenti emergenti che sognano una carriera negli ambiti della moda e dell’arte avranno la possibilità di prenotare un colloquio individuale per approfondire nei dettagli l’offerta accademica con i Programme Leader delle aree Fashion e Art.

Gli incontri potranno essere effettuati in forma virtuale o in presenza: per coloro che decideranno di raggiungere la sede, sarà un’occasione unica per visitare, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, la recente sede di Istituto Marangoni Firenze, all’interno di un prestigioso edificio storico nel cuore della città, a pochi passi da piazza S. Trinità e dai musei Gucci e Ferragamo.

“La Scuola di Firenze fin dalla sua nascita vanta un’offerta didattica speciale, che nessun’altra scuola del Gruppo propone. Essa è costruita sulla base della reciproca contaminazione tra Arte e Moda e delle reali necessità del mercato, inserita perfettamente in un contesto globale in continuo cambiamento e che necessita di competenze sempre più specifiche e in grado di decodificarne le opportunità”, commenta Lorenzo Tellini, Director di Istituto Marangoni Firenze. “L’Open Week è studiato proprio per consentire ai giovani talenti di trovare il tempo giusto per approfondire le varie opportunità e trovare la strada più giusta che li porti verso il futuro che sognano.”

Istituto Marangoni offre infatti un’ampia varietà di programmi undergraduate, postgraduate e corsi brevi nei settori Fashion e Arte, costantemente aggiornati per preparare al meglio i migliori professionisti di domani. I corsi di Fashion Design hanno come obiettivo lo sviluppo di abilità e competenze nel disegno e nelle nuove tecnologie legate alla moda e all’abbigliamento, necessarie per rispondere alle mutevoli esigenze del settore. Grazie a questo percorso, i partecipanti saranno in grado di affrontare le nuove sfide tecnologiche della moda con particolare sensibilità e comprensione verso i nuovi bisogni del mercato.

Il percorso didattico in Fashion Styling prepara gli studenti per diventare stylist altamente qualificati, in grado di riconoscere, reinventare e definire l’immagine di un capo, di un prodotto o di un marchio e di creare nuovi percorsi narrativi, utilizzando strategie creative e operative del business della moda e del lusso. I partecipanti impareranno come organizzare e guidare un team di esperti al fine di assicurare il buon esito di un progetto destinato ad apparire su riviste, online o sulla passerella, comprenderanno come veicolare il messaggio giusto, al momento giusto, e al target di riferimento.

I partecipanti ai programmi di Fashion Business apprenderanno strategie di brand marketing e sviluppo, studieranno le dinamiche culturali, sociologiche e storiche della moda per comprendere le influenze dei trend nei diversi paesi e il loro impatto sulle performance di vendita. Affronteranno questioni contemporanee del settore, quali la sostenibilità e il digital marketing, lavorando per definire una proposta commerciale che risponda alle esigenze della moda di oggi, con particolare attenzione alla valutazione della concorrenza e alle tecniche di analisi della stessa.



Infine, i percorsi d’Arte si focalizzano sulla libertà di espressione artistica e le abilità necessarie per operare nel mondo della comunicazione visiva. Gli studenti verranno preparati ad analizzare i modi in cui la tecnologia viene percepita nell’arte, a sviluppare un approccio personale alla comunicazione delle proprie idee attraverso i media, ad analizzare l’utilizzo dei nuovi media e gli sviluppi tecnologici nell’espressione creativa; a sviluppare competenze nella ricerca creativa e nell’analisi di materiale visivo includendo arte, scultura, oggetti e immagini contemporanee attraverso il raggiungimento di una coscienza critica, nonché attraverso lo sviluppo di un pensiero creativo e di efficaci competenze di comunicazione scritta, come editoria, art writing e giornalismo, a sperimentare e sviluppare un approccio individuale nel comunicare le loro idee al mondo, nel tradurre l’espressione di sé in manifatture artistiche appropriate.

Firenze, con la sua ampia comunità di studenti giovani ed il suo mix unico di storia e tradizione, arte e moda, è il luogo perfetto in cui Istituto Marangoni insegna moda e arte declinandole nelle sue manifestazioni più raffinate, educando i professionisti di domani a comprendere il passato e a trasformare il futuro. Durante l’Open Week, sarà inoltre possibile fissare un appuntamento con il Team Admission, a disposizione degli interessati per chiarire tutti gli aspetti relativi al processo di ammissione ai corsi, approfondire i piani di studio e accompagnarli quindi nella ricerca del migliore percorso didattico.