Pietrasanta, Vittorio Sgarbi visita la mostra di Fabio Viale nel centro città

Sgarbi si è concesso un giro tra la gente, e nelle sale del Chiostro e della Chiesa che ospitano anche alcune installazioni inedite. Accompagnato dalla famiglia Poggiali, che ha curato il progetto della mostra di Viale, Sgarbi ha colto l’occasione anche per scoprire il tesoro del Museo dei Bozzetti.

Vittorio Sgarbi a Pietrasanta per vedere la mostra di Fabio Viale. Il famoso critico d’arte ed opinionista televisivo ha visitato nella tarda serata di lunedì 6 luglio la mostra dell’artista piemontese inaugurata lo scorso 27 giugno capace di raccogliere già oltre 4 mila presenze. Oltre 1500 solo nell’ultimo fine settimana. Sgarbi si è concesso un giro tra le opere di Piazza Duomo sullo sfondo della Rocca, tra la gente, e nelle sale del Chiostro e della Chiesa che ospitano anche alcune installazioni inedite. Accompagnato dalla famiglia Poggiali, che ha curato il progetto della mostra di Viale, Sgarbi ha colto l’occasione anche per scoprire il tesoro inestimabile del Museo dei Bozzetti. Non c’era solo Vittorio Sgarbi i questi giorni a Pietrasanta a respirare un po’ d’arte ed intima mondanità.

Su Instagram sono diversi, molti poco noti al pubblico italiano, i personaggi in vacanza che hanno postato foto o selfie a fianco delle grandi sculture tatuate o a giro per la città come l’attore Giorgio Lupano (43,7 mila follower) che ha celebrato Pietrasanta scrivendo che Piazza Duomo “è una delle piazze più belle di uno dei borghi più belli di una delle regioni più belle del paese più bello del mondo”, la giornalista del Tg2, Manuela Moreno (53,3 mila follower), il nutrizionista-star danese Cristian Bitz (34,9 mila follower), la fondatrice di Coco Cloude Claudia Cennamo (44,3 mila follower), la giovane attrice Sara Religioso (20,3 mila follower) solo per citarne alcuni. Fabio Viale e Pietrasanta sono un connubio perfetto per un’estate nel segno dell’arte e della cultura.