Pontedera, all’Anfiteatro del Teatro Era in scena "Due vite normali"

Due racconti monologanti in musica per condividere con gli spettatori la normalità straordinaria di persone veramente vissute oppure no

Mercoledì 22 luglio Arturo Muselli debutta con Salvatore, giovedì 23 luglio è la volta di Giulio Scarpati con Oltretutto. Le musiche originali, eseguite dal vivo, sono di Marco Zurzolo. La produzione è della Fondazione Teatro della Toscana, che decide di omaggiare la Valdera.

Due serate di “teatro sotto le stelle” fortemente volute dalla Fondazione e dalle istituzioni locali nel luogo, l’Anfiteatro del Teatro Era, rinaugurato nel 2018 per la I edizione del FestiValdera, in un continuo rapporto con il territorio e il suo pubblico, che si intende confermare saldo anche in un momento così critico come quello che stiamo attraversando.

L’ingresso a entrambi gli spettacoli è con obbligo di prenotazione su www.teatroera.it

22 luglio, ore 21:30, Anfiteatro Teatro Era Prima nazionale Fondazione Teatro della Toscana

Arturo Muselli DUE VITE NORMALI Salvatore di Michele Santeramo musiche originali di Marco Zurzolo

23 luglio, ore 21:30 Anfiteatro Teatro Era Prima nazionale Fondazione Teatro della Toscana

Giulio Scarpati DUE VITE NORMALI Oltretutto di Michele Santeramo musiche originali di Marco Zurzolo

