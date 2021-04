Televisione, va in onda il nuovo spot del brand toscano Giovanni Raspini

Iconico, essenziale, onirico: tre aggettivi per raccontare il nuovo spot tv di Giovanni Raspini che verrà trasmesso in onda sui principali network a partire da domenica 4 aprile.

E’ la modella russa Barbara Shilova la protagonista del nuovo spot tv di Giovanni Raspini, celebre brand toscano di gioielleria che verrà trasmesso in onda sui principali network a partire da domenica 4 aprile. La Shilova viene rappresentata in tutta la sua semplice bellezza, filmata senza particolari trasformazioni di hair&make up. Coordinato perfettamente con l’immagine di campagna, lo spot tv 2021 è il secondo realizzato dal brand toscano del gioiello. Esso si differenzia dal precedente - che raccontava una storia in modo forte e dinamica - cercando l’essenza semplice ed emozionale della bellezza. Un lavoro che rispecchia l’identità più intima di Giovanni Raspini, una narrazione visuale in bilico fra sogno e realtà, per un gioiello che si fa quasi elemento di trasformazione alchemica.

“Nell’ideare il nuovo spot tv”, sottolinea Giovanni Raspini, “abbiamo cercato fortemente una purezza di messaggio che possa raggiungere la mente e il cuore. Il mood delle immagini evidenzia così un dialogo virtuoso fra tre elementi basilari: la donna, il gioiello e la natura, quest’ultima rappresentata dall’acqua. Acqua come simbolo di vita, di rinascita, ma anche sinonimo di mistero, di un altrove percepito come mondo onirico in trasformazione continua. Un sogno che scorre”, conclude il designer toscano, “facendosi quasi bellezza cosmica, nella spirale dinamica delle immagini e nel volto sincero e rassicurante della modella che indossa il nostro gioiello”.

La nuova campagna di comunicazione di Giovanni Raspini rispecchia l'identità del marchio toscano del gioiello e mira a una purezza del messaggio che possa raggiungere la mente e il cuore in modo essenziale. Il mood studiato ricerca un dialogo virtuoso fra tre elementi: la donna, il gioiello e l'elemento naturale, quest'anno costituito dall'acqua. L'acqua come simbolo di vita, di forza, di rinascita, ma anche sinonimo di mistero e magia. Un casting che esprime la ricerca di una donna che unisca gli elementi fondamentali della contemporaneità alla capacità di essere rassicurante, non aggressiva e soprattutto vera. Il servizio è stato realizzato dalla fotografa Lucia Giacani, che firma per la quarta volta l'immagine di campagna del brand toscano. Una professionista della foto di moda e d'arte, che riesce qui a creare un meraviglioso equilibrio dinamico e cromatico, delicatamente luminoso.

Nonostante il difficile momento dovuto al Covid-19, nel quale i negozi monomarca Giovanni Raspini sono chiusi a causa della restrizioni dei DPCM, Giovanni Raspini si conferma come una delle più solide realtà del settore. Il 2020 ha visto una lieve flessione del fatturato imputabile alla pandemia globale che ha travolto i mercati e nonostante questo i risultati sono stati migliori di quanto ipotizzato. Il calo delle vendite e del fatturato non ha inciso sull’aspetto creativo e di offerta delle collezioni che non si sono mai fermate, con un’offerta ancora più ampia rispetto agli anni precedenti. L’architetto Giovanni Raspini sta ultimando i lavori di ristrutturazione del grande spazio espositivo di Monte San Savino (Arezzo), palazzo del Monte nel centro storico cittadino, che diventerà una casa-atelier con sculture, metalli, argenterie, gioielli.