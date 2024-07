Tragedia a Udine, un uomo scivola in un torrente e muore

SCHIAFFO 2 - I vandali che hanno danneggiato tre ambulanze della Croce Verde a Baggio. Prenderli. Usare i filmati delle telecamere presenti in zona. Fargli ripagare tutto.I vandali che hanno danneggiato tre ambulanze della Croce Verde a Baggio. Prenderli. Usare i filmati delle telecamere presenti in zona. Fargli ripagare tutto.

Stava facendo un breve escursione quando è scivolato in un torrente. Per l'uomo, un signore di 80 anni, non c'è stato nulla da fare: è deceduto a causa della caduta

Un signore di 80 anni è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri sera, giovedì 4 luglio, a Tarcento, in provincia di Udine. L'uomo, il cui nome è Paolo Cragnolini, sarebbe scivolato in un torrente mentre stava facendo una breve escursione nella zona friulana. Stando alle prime informazioni, l'80enne sarebbe uscito di casa per una passeggiata pomeridiana vicino al torrente Torre. Non vedendolo rientrare, i familiari dell'uomo hanno lanciato l'allarme chiamando i carabinieri.

Le ricerche sono iniziate subito e hanno coinvolto i Vigili del fuoco, gli operatori della protezione civile e i tecnici del soccorso alpino con l'aiuto delle unità cinofile. Il corpo senza vita del signore è stato trovato poco dopo. Qualsiasi responsabilità di altre persone è esclusa come causa del decesso.