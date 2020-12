TU CHE DONNA SEI? SCOPRILO IN BASE ALLE TUE LABBRA!

La Dott.ssa Dvora Ancona, individua 7 libri di labbra, ognuna delle quali identifica

un tipo di donna: quella che si è, o quella che si vuol diventare.

E tu a quale corrispondi?

1. LABBRO SUPERIORE E INFERIORE CARNOSI ENTRAMBI: sono le donne generose;

2. LABBRO SUPERIORE E INFERIORE SOTTILI ENTRAMBI: sono le donne schive;

3. LABBRO SUPERIORE PIU’ GRANDE DI QUELLO INFERIORE: sono le donne attrici, che amano stare sul palco;

4. LABBRO INFERIORE PIU’ GRANDE DI QUELLO SUPERIORE: sono le donne energiche;

5. LABBRA REGOLARI: sono le donne affidabili;

6. LABBRA CON FILTRO PRONUNCIATO: sono le donne socievoli;

7. LABBRA CORTE MA CARNOSE, CON LA TIPICA FORMA A CUORE: sono le donne sensuali

La Dott.ssa Dvora Ancona consiglia il trattamento con acido ialuronico per dare

volume e ridefinire i contorni delle labbra, in base a ciò che si desidera diventare.

Il trattamento con acido ialuronico consente di ottenere non solo un riempimento volumetrico, ma anche di intervenire sulle labbra per proiezione, definizione, contorno, forma per un effetto naturale.

La sedutadura circa 20 minuti e permette di ottenere l’immediato ripristino dei volumi delle labbra e il riempimento delle rughe del codice a barre.

Costo del trattamento con acido ialuronico: da 200 euro