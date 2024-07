Commissione, una bomba sui sogni di riconferma di von der Leyen: la Corte Ue la condanna per "mancata trasparenza" sui vaccini anti-Covid

Ursula von der Leyen è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea per la mancata trasparenza sui vaccini anti-Covid. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la Commissione, inoltre, "è condannata alle spese legali, comprese quelle relative alla versione iniziale del ricorso".

Una bella grana per l'ex ministra della Difesa tedesca che in queste ora sta trattando per ottenere una maggioranza più ampia possibile all'Europarlamento che le consenta di ottenere il suo secondo mandato alla guida della Commissione Europea. Non solo, von der Leyen, proprio in queste, ora sta negoziando con la premier italiana Giorgia Meloni per assicurarsi anche un "sostegno esterno", magari con un voto di astensione, dei conservatori europei che proprio la Meloni guida.