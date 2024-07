Trieste, ragazzo di 18 anni accoltellato alle spalle: caccia all'aggressore

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato alla schiena nella serata di ieri a Trieste. Ignoto il movente dell'aggressione e l'aggressore stesso

Nella tarda serata di ieri, giovedì 4 luglio, un ragazzo di 18 anni di origine straniera è stato accoltellato alla schiena a Trieste. È successo in piazza Libertà dove il giovane si trovava. A un certo punto, il ragazzo è stato colpito alla schiena, all'altezza della scapola sinistra, con un coltello da una persona non ancora identificata. Stando alle prime ricostruzioni, il fendente sarebbe stato sferrato da un soggetto che si trovava dietro la vittima.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'auto medica e un'ambulanza. Hanno medicato il 18enne e lo hanno trasferito all'ospedale di Cattinara in codice verde. Le sue condizioni non sembrano gravi e il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'aggressione sono arrivati anche i militari della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare l'aggressore. Al momento, non sono ancora note le cause che hanno portato alla violenza.