Usa, 100 milioni di dollari di Bloomberg in aiuto a Joe Biden

‘100 milioni di dollari alla campagna di Joe Biden in Florida per togliere Donald Trump dalla Presidenza degli Stati Uniti’ questa la promessa fatta da Michael Bloomberg, uno degli uomini più ricchi del pianeta.

La Florida è uno degli Stati chiave per vincere, uno Stato che puo’ essere l’ago della bilancia per il risultato finale. I sondaggi in Florida sono sempre stati in bilico ma al momento il vantaggio di Biden si è ridotto a 3 punti che oscillano e questo comincia ad essere un campanello d’allarme.

Il 24 settembre la Florida, dove la comunità ispanica rappresenta quasi un quarto del totale, comincerà a votare per posta. A differenza di altri Stati come Pensilvania e Michigan la Florida conterà i voti per posta il giorno prima delle elezioni. Se dovesse esserci una forte mobilitazione di voto per corrispondenza poche ore dopo la chiusura delle urne si potrà sapere già il risultato.

Per questo l’obiettivo di Bloomberg è quello di apparire sul maggior numero di televisioni e pubblicità sui social per incoraggiare gli elettori a usare il voto per posta e farlo il prima possibile.

Immancabile l’attacco di Trump a quello che lui aveva sempre deriso con l’appellativo di ‘Mini Mike’. ‘Pensavo -ha twittato il Presidente-che Mini Mike avesse smesso di fare politica dopo aver buttato quasi due milioni di dollari in una campagna che ha raggiunto dei record come la peggior campagna mai fatta in elezioni presidenziali’.

Il maggior vantaggio che Joe Biden, secondo i sondaggi, ha avuto in Florida su Trump è stato a giugno quando era avanti del 7,4%. Attualmente è oscillante tra il 2,6% e il 3%. Si mantiene stabile però è innegabile che Trump abbia ripreso consensi. Tra marzo e settembre la campagna televisiva di Biden in Florida ha investito 42 milioni di dollari rispetto ai 32 milioni spesi dai repubblicani. Tra novembre e marzo Bloomberg ha speso nella sua campagna fallimentare qualcosa come mille milioni di dollari. Prima di ritirarsi però ha passato sui conti della campagna di Biden oltre 20 milioni di dollari.E poi ha continuato a mettere soldi sui democratici.

Una vittoria di Biden in Florida, con i suoi 20 milioni di abitanti e i 29 voti elettorali, potrebbe complicare, e di molto, il cammino del repubblicano che deve ottenere 270 voti per riottenere il mandato presidenziale.

Ed è anche per questo che ‘Mini Mike’ vuole ‘fargliela pagare’ al grande avversario Donald Trump.

.