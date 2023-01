Usa, al CES le tendenze dell’elettronica decisive nel prossimo anno

Usa, le tendenze 2023 dell'elettronica al CES di Las Vegas

Las Vegas è terra di casinò e scommesse ma anche di futuro elettronico. Lì infatti , ogni anno , si svolge il CES la più innovativa fiera dell’elettronica del mondo. Quest’anno, dopo due anni di pandemia, la manifestazione è tornata agli antichi splendori con un altissimo numero di visitatori pronti a meravigliarsi delle invenzioni degli oltre 3200 espositori. Le tendenze rivoluzionarie in campo tecnologico del futuro prossimo sono nate e nascono quasi sempre qui. Lo è stato, ad esempio, per i CD o le stampanti a 3D.E anche quest’anno nessun visitatore è stato deluso potendosi immergere appieno nelle novità presentate legate alla salute digitale, al metaverso, alla sostenibilità e al web 3. Uno dei top manager del CES, Steve Koenig, ha sottolineato quali saranno le sfide dei prossimi mesi per l’elettronica più avanzata. Tra queste: la richiesta di semiconduttori, le criticità delle catene di approvvigionamento, l'inflazione e la mancanza di manodopera in tempi di recessione. Ed allora l’elettronica sarà di valido aiuto permettendo la realizzazione di fabbriche e ospedali intelligenti, fattorie e strutture totalmente automatizzate.

Usa, il metaverso saràprotagonista nel 2023

E il metaverso avrà la sua parte da protagonista perchè sempre più aziende stanno lavorando per rendere possibili spazi virtuali in cui immergersi, intrattenere, fare acquisti o lavorare. Per questo ecco diversi tipi di occhiali, giubbotti e guanti tattili per permettere di sentire il freddo dell’acqua del mare, l’impatto di un colpo di cannone o di un incidente stradale. Persino alcune aziende (OVR Technology) vogliono rendere possibile annusare il metaverso, attraverso l’olfatto. Il 2023, secondo molti espositori, sarà anche l’anno del Web 3, la fase di Internet con la tecnologia blockchain. Web 3 e metaverso si svilupperanno ma nell’arco di anni. Anche se il Ceo di Toyota non crede che la mobilità futura sarà solo dell’auto elettrica, nell’anno in corso si parlerà molto di veicoli elettrici, di batterie e sistemi di ricarica. Schermi interattivi con il 5G, comandi vocali e sensori saranno sempre più diffusi sui nuovi veicoli intelligenti.

Usa, auto elettriche con autonomia di 1000 km

La nuova auto elettrica Vision EQXX presentata da Mercedes-Benz garantisce autonomia di 1.000 chilometri. Volkswagen ha sorpreso molti con un’auto che cambia il colore della carrozzeria a ritmo di musica. E poi tante sorprese da barche volanti e mezzi acquatici. E le nuove tecnologie saranno sempre più protagoniste anche nel mondo della salute grazie a diverse app per le più svariate esigenze: dal controllo delle ore di sonno, alla realtà aumentata e virtuale, alle piattaforme di consulenza medica alla realtà virtuale e alla terapia online. Il prossimo futuro metterà la persona al centro della propria prevenzione. Grazie alle nuove applicazioni si potranno valutare colpi di tosse o movimenti intestinali, oppure con un cerotto sulla pelle si potrà analizzare il sudore, o attraverso un sensore valutare l’urina o farsi in casa un elettrocardiogramma.E la tecnologia verrà in aiuto alla sostenibilità. In primis l’acqua potabile, un sogno impossibile per una persona su tre nel mondo. Con le nuove scoperte dell’elettronica si potrà migliorare l'accesso all'acqua pulita, aumentare la produzione di energia, gestire la carenza di cibo ed evitare gli sprechi.Un importante obiettiva sarà quello di riuscire ad avere un’agricoltura più sostenibile che realizzerà di più con meno risorse. Un’esigenza improcrastinabile quella di produrre di più dato che la sfida è gigantesca. La popolazione mondiale ha raggiunto gli 8 miliardi di persone nel novembre 2022 e dovrebbe raggiungere i 9,7 miliardi nel 2050, secondo le Nazioni Unite. Un traguardo, quello dei 10 miliardi, che solo al pensiero porta i brividi.