Usa, morto per Covid il “Fantasma dell’Opera”

"The Phantom of the Opera" morto per Covid a Brodway

I grandi teatri di Broadway a New York si preparano, dopo aver salutato “The Cats” uno dei musical più visti e più longevi al mondo, a vedere chiudere il sipario di un’altra pietra miliare “Il Fantasma dell’Opera”. “The Phantom of the Opera”, che è stata l'opera di maggior successo di Andrew Lloyd Webber, considerato il numero uno dei creatori di musical, si prepara infatti ad abbassare il sipario a New York. Webber ha realizzato anche opere del calibro di Cats, Evita e Jesus Christ Superstar. I produttori hanno annunciato che, dopo 35 anni e 13500 rappresentazioni a Broadway, lo spettacolo d'addio del musical più longevo nella storia teatrale newyorchese avverrà sabato 18 febbraio 2023.

"The Phantom of the Opera" chiuso per la pandemia

Dal 1988, anno della sua prima, ha avuto soltanto una pausa, lunga (dal 12 marzo 2020 al 22 ottobre 2021) per colpa della pandemia da Covid 19. E il Covid gli è stato fatale. Il pubblico non è tornato nei teatri come prima e Io spettacolo, molto costoso, non è riuscito a sopravvivere. Negli oltre tre decenni di spettacoli al Majestic Theatre, nell’area di Times Square, lo spettacolo ha attirato centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo. Il musical che è incentrato sull'omonimo romanzo francese del 1910 di Gaston Leroux, racconta la storia di un bellissimo soprano, Christine Daaé, che diventa l'ossessione di un misterioso genio musicale. Il genio misterioso vive nascosto in un labirinto sotterraneo sotto il Teatro dell'Opera di Parigi e indossa una maschera per nascondere una deformità fisica. Il lavoro rappresenta così un triangolo di amore, passione e gelosia per la musica. La scena del grande lampadario che si scappa e alcune canzoni come “The Music of the Night” sono rimaste nelle orecchie di milioni di spettatori.

"The Phantom of the Opera" presentato per la prima volta a Londra nel 1986

“Il Fantasma dell’Opera” è stato presentato per la prima volta nel West End di Londra nel 1986, dove continua ad essere rappresentato con una versione a basso costo. Nel 1988 è partito a Broadway. E’ stato esportato in tutto il mondo generando più di 6000 milioni di dollari di incassi. Cifra superata soltanto da “Il Re Leone”. Nessun spettacolo ha incassato così tanto. Se si conta che solo a Broadway, è il terzo musical con il maggior incasso della storia, con oltre 1.000 milioni di dollari ( dietro a The Lion King e Wicked, entrambi ancora in cartellone). Il musical è stato eseguito in più di 40 paesi. Lo spettacolo continuerà in altre parti del mondo. La versione cinese dovrebbe iniziare il prossimo anno grazie al produttore e attore spagnolo Antonio Banderas.