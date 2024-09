Astrotrekking nelle Alpi Carniche: la guida completa per gite indimenticabili

Astrotrekking nelle Alpi Carniche: la guida

Nelle ultime settimane d’estate, la montagna chiama a raccolta i vacanzieri in ritardo, chi ha lavorato senza fermarsi e chi, allergico all’overtourism, ha consapevolmente evitato le mete più popolari ma anche inflazionate. Seguendo il trend dei viaggi di prossimità, sostenibili e all’insegna del benessere, il consorzio Visit Zoncolan, che promuove un turismo slow insieme a imprese friulane tra borghi, boschi, vallate, fiumi e laghetti alpini della Carnia, ha lanciato il programma “Experience”, tutto all’insegna di escursioni e passeggiate guidate a tema per celebrare il mese di settembre nelle fasce serali, tra la luce dorata dei tramonti e il paesaggio che cambia, lentamente, le sue tinte.

Le escursioni serali

Si mette via il cellulare e si alza lo sguardo al cielo, vero protagonista di stagione, esaltato anche dal ritrovato silenzio di queste terre, e infiammato da tramonti suggestivi o punteggiato di stelle. Si parte subito, con una serie di appuntamenti (i prossimi il 15 e il 28 settembre), con lo speciale “Astrotrekking” serale, alla scoperta del firmamento e delle galassie. Dalla sella dello Zoncolan parte una facile escursione guidata, al termine della quale esperti astrofili condurranno l’osservazione del cielo. L’esperienza si rivolge non solo agli adulti, ma anche ai più piccoli (età minima 6 anni).







Una “forest therapy” all’ora del tramonto

Lo spettacolo del calar del sole è protagonista delle escursioni “L’ora del tramonto sul Monte Crostis” (sabato 7 e 28 settembre e “L’ora del tramonto al Rifugio De Gasperi” (martedì 17 settembre). Entrambe le esperienze prevedono la possibilità di abbinare una cena tipica in rifugio. E ancora, scorrendo il programma si trova una “Lanternata”, proposta durante tutto l’anno, con atmosfere che cambiano a seconda del mutare delle stagioni. Alla luce delle sole vengono fornite a ciascun partecipante delle lanterne, ci si inoltra nel silenzio del bosco che circonda l’antica Torre Moscarda di Paluzza, si sentono i profumi e i rumori, si riconoscono quelli degli animali selvatici, si intravedono le sagome degli alberi, ci si immerge nella natura. Questa experience è pensata anche per le famiglie: con un dislivello di soli 100 metri e un percorso non impegnativo della durata di circa 2 ore, in alcuni casi si conclude con una degustazione di specialità tipiche.











Le proposte per i più piccoli

Una serie di esperienze ludico-didattiche sono state ideate specificamente per i più piccoli, da “Le meraviglie del bosco” (5 settembre), una family-adventure nei dintorni di Ravascletto sulle orme di storie fatate, leggende e folletti carnici, all’itinerario “Cercando streghe ai piedi del Tenchia” (13 settembre), con una facile escursione ad anello nei boschi di Cercivento. Ogni mercoledì del mese, poi, c’è “L’avventura nel sottosuolo”, tra i cunicoli dell’ex miniera di Cludinico, in compagnia di una guida speleologica. Le varie experience per bambini hanno fasce d’età consigliata diverse, solitamente dai 6-8 anni, ma per i più piccoli la partecipazione è comunque possibile se precedentemente concordata con la guida.

Esperienze personalizzate

Per i solo traveller, le coppie o gruppi, ci sono infine esperienze su misura a piedi o in e-bike, sempre guidate in quota o a fondovalle.