Black Friday delle vacanze, CDSHotels: risparmiare senza rinunciare ai sogni

Scatta il conto alla rovescia per il Black Friday delle vacanze. Il big bang per la vacanza ideale scatterà il prossimo 27 novembre, c’è solo da scegliere. E così, mentre aumenta la propensione marginale al risparmio degli italiani, CDSHotels propone una grande opportunità per risparmiare, acquistando qualcosa di cui, ora più che mai, abbiamo assolutamente bisogno: una bella vacanza sul mare in Italia e senza pensieri.

E' sufficiente prenotare solo ed esclusivamente il 27 novembre, nel giorno del Black Friday, per avere diritto al 20 per cento di sconto e in più il 10 per cento (grazie alla formula prenota prima) e ad altre vantaggiose offerte previste da listino. Inoltre, scegliendo la tariffa flessibile, si avrà il diritto di cancellare gratuitamente la prenotazione fino a dieci giorni prima della data di arrivo. L’offerta, dicono a CDSHotels, è valida solo per le prenotazioni dirette e non vale per agenti di viaggio o tour operator, ai quali sono riservate altri tipi di vantaggiose offerte.

E’ un’ampia scelta quella che propone la catena alberghiera, tra i posti più suggestivi e rinomati di Puglia e anche della Sicilia. Visitiamo, uno per uno, i sette villaggi e i cinque hotel del gruppo, iniziando il nostro viaggio dal Sud del Salento e precisamente dalla coste del Mar Jonio.

Costa del Salento Village a Lido Marini è immerso nel Parco litorale di Ugento con una spiaggia mozzafiato dai colori caraibici. Si può scegliere tra la formula residence oppure villaggio. Tutte gli appartamenti sono immersi in una lussureggiante pineta. Si raggiunge la spiaggia in pochi minuti su un simpatico trenino.

Sullo Jonio, nel borgo marinaro di Santa Maria al Bagno, il raffinato hotel quattro stelle superior, Grand Hotel Riviera ha camere vista mare, spiaggia di roccia riservata e piscine immerse in un ampio parco pinetato, a pochi passi dal Parco di Porto Selvaggio. Da non perdere i trattamenti nella raffinata spa.

Sul mar Adriatico ecco il Marenea Suite Hotel nel Parco Litorale di Otranto-Boschetto di Tricase - Santa Maria di Leuca, a Marittima di Diso, il primo cinque stelle della cantena alberghiera. Le piscine con idromassaggio sono immerse nella costa selvaggia che digrada a terrazza sul mare, tra muretti a secco e ulivi selvatici. E’ il Salento allo stato puro.

Poco più a Nord, a Otranto, l’ hotel Basiliani, costruito in pregiato marmo nella Valle delle Memorie offre una ricercata spa (la più grande di Puglia), mentre l’Hotel Corte di Nettuno, affacciato sul Porto di Otranto, custodisce una rara e pregiata collezione di oggetti di marineria. Entrambi sono vicinissimi alle famose Cave di Bauxite e al Faro della Palascìa, la punta più orientale d’Italia, dove, almeno una volta nella vita, bisogna assistere allo spettacolo del sole che si leva dal mare.

Proseguendo il viaggio verso Nord, ecco il villaggio Alba Azzurra a Torre dell’Orso (l’unico tre stelle del gruppo) poco distante dalla grotta della Poesia e dai Faraglioni di Sant’Andrea, icona del turismo in Puglia. E qui a partire da maggio 2021 è attesa l’apertura di un nuovo boutique hotel del gruppo: il Marelive, un raffinato quattro stelle superior. Sempre sull’Adriatico, a pochi passi dall’Oasi naturale delle Cesine (riserva Wwf), eccoci al Relais Masseria Le Cesine con la sua spiaggia che è stata definita la perla nera del Salento e la pineta lussureggiante. Le piscine, rivestite nella chiara pietra leccese di Soleto, si confondono con l’azzurro del cielo.

In provincia di Brindisi, a dieci minuti dall’Aeroporto, si estende invece il Riva Marina Resort vicinissimo alla Riserva naturale di Torre Guaceto con le sue grandi piscine che sembrano laghi. E ancora più a Nord è il PietraBlu Resort e spa, affacciato tutto sul mare blu di Polignano a Mare. Qui tra le aiuole scorrazzano felici i coniglietti che i bimbi amano accarezzare e per trascorrere indimenticabili momenti di coppia al tramonto, ecco la Jacuzzi con vista mare dove vengono serviti raffinati aperitivi.

Atteso per l’aprile 2021 il Porto Giardino a Monopoli, anche questo affacciato sul mare e ideale per i congressi, gli eventi con spazi dedicati alle famiglie, alle coppie e con diversi ristoranti tematici. È equidistante dagli aeroporti di Bari e di Brindisi.

Infine in Sicilia, da provare almeno una volta nella vita, un soggiorno al CDSHotels Terrasini Città del Mare famoso per i Toboggan, gli scivoli d’acqua più grandi d’Europa, che finiscono direttamene nell’azzurro mare del Golfo di Castellammare. Tutte le camere sono vista mare e ogni giorno si può scegliere tra cinque piscine diverse, la spiaggia di roccia e la spiaggia di sabbia e ben cinque ristoranti diversi dedicati alla cucina siciliana, internazionale o allo street food. Voglia di evasione, voglia di CDSHotels. Ora più che mai.