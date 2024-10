Halloween: 10 destinazioni da brivido

Un’americanata? Forse, ma Halloween si celebra sempre di più anche in Italia. Del resto, i dati di Confesercenti parlano chiaro: nel nostro paese il giro d’affari legato alla ricorrenza supera i 200 milioni di euro e tra costumi, decorazioni e dolci molte persone scelgono di aggiungere ai festeggiamenti fughe fuori porta, alla ricerca di emozioni forti, insolite, per farsi ispirare da brughiere desolate e tetri manieri, al di là dei party e del kitsch. Dove andare allora per vivere l’atmosfera giusta? Una selezione con dieci indirizzi.

1. Castello di Bran (Romania). Immancabile. Il “Castello di Dracula”, antica fortezza del XIV secolo in Transilvania, deve la sua fama alla figura storica di Vlad III di Valacchia, detto l’Impalatore, che ha ispirato il personaggio di Dracula di Bram Stoker. Oltre alla visita del castello, i più coraggiosi possono avventurarsi nella vicina foresta di Hoia Baciu, nelle cronache per presunti fenomeni paranormali (Strada General Traian Moșoiu 24, Bran).

2. Castello di Leap (Irlanda). Nella contea di Offaly, il castello di Leap è considerato uno dei luoghi più infestati d’Irlanda. Le leggende menzionano molti spiriti, il più noto dei quali è l’Elemental, il quale potrebbe essere stato evocato tramite rituali o essere il risultato di eventi tragici avvenuti nel castello. Alcune teorie lo collegano alle antiche pratiche druidiche o alla magia celtica (Offaly, Nord Roscrea, R421).

3. Catacombe di Parigi. Sotto la capitale francese si snodano chilometri di tunnel contenenti le ossa di oltre sei milioni di persone (che probabilmente in vita tutto immaginavano tranne di diventare parte essenziale di un’attrazione turistica). Le Catacombe, aperte nel XVIII secolo come ossario municipale, offrono ai visitatori un’esperienza davvero inquietante. I tour notturni in occasione di Halloween permettono di passeggiare tra i resti umani conservati nel labirinto sotterraneo, per un’esperienza da film horror. Indirizzo: 1 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy.

4. Castello di Kronborg (Helsingør, Danimarca), famoso per essere la “dimora di Amleto”, sullo stretto che separa la Danimarca dalla Svezia. Durante il mese di ottobre, questo antico castello si trasforma in un luogo avvolto da misteri e storie di fantasmi. I visitatori possono partecipare a tour a tema attraverso le sale oscure e i sotterranei, accompagnati da attori che mettono in scena leggende e racconti inquietanti.

5. Castello di Houska (Repubblica Ceca). Un castello medievale a nord di Praga, noto per essere stato costruito su quella che molti ritengono una porta per l’inferno. Le leggende parlano di creature demoniache che sarebbero emerse da una voragine sotto il castello, rendendo il luogo avvolto in un’aura di mistero e paura. (Houska, 471 62 Doksy).







6. Púca Festival, Meath (Irlanda). Il Púca Festival celebra l’antica festa celtica di Samhain, che ha ispirato Halloween, e si tiene quest’anno dal 26 al 31 ottobre nella Contea di Meath, vicina a Dublino. Il programma del festival include spettacoli teatrali, parate notturne, fuochi d’artificio e racconti di folklore celtico. Un’esperienza autentica per chi vuole vivere Halloween come gli antichi Celti.







7. Castello di Moosham (Austria). Conosciuto per i processi alle streghe del XVII secolo. Si racconta che le anime delle donne giustiziate vaghino tra le mura del castello. Da non perdere il tour serale. Moosham 10, Unternberg.

8. I misteri di Torino. Torino è famosa per la sua tradizione di magia bianca e nera. La città è considerata uno dei vertici del triangolo della magia nera, insieme a Londra e San Francisco. Il “Tour Torino Magica” organizzato da Somewhere Tours si rivolge a chi desidera esplorare i luoghi più misteriosi della città, tra cui piazze, monumenti e palazzi legati all’esoterismo e al simbolismo occulto. Partenza da Piazza Statuto.

9. Borgo di Triora, Imperia. Conosciuto come il “paese delle streghe”, Triora è famoso per i processi di stregoneria avvenuti nel 1500. Durante Halloween, il borgo ligure si anima con eventi tematici, mercatini, spettacoli e visite guidate che raccontano la storia delle donne giustiziate.

10. Castello di Montebello (Rimini). Famoso per la leggenda del fantasma di Azzurrina, una bambina svanita nel nulla nel 1375, il Castello di Montebello offre tour notturni che raccontano la sua storia. Le visite al castello sono caratterizzate da racconti di apparizioni misteriose e leggende che si disnodano lungo i secoli. Via Castello di Montebello, Poggio Torriana.