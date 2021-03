Il turismo nel Qatar? Ci pensa l'app assistente di viaggio personalizzata

Il Qatar national tourism council lancia l'applicazione mobile Visit Qatar, prima nel suo genere, nell'ambito della strategia di trasformazione digitale che si avvale dell’innovativa funzionalità di Adobe Experience Manager basata su cloud. L'applicazione offrirà agli utenti in cerca di ispirazione un’esperienza accurata e ricca di dati.

Progettata per essere un’assistente di viaggio digitale incentrata sull’utente, i visitatori vi possono scoprire i siti del patrimonio culturale del Qatar, le numerose attività sportive all’aperto, la variegata scena culinaria e le attrazioni uniche, sia da casa prima della partenza sia mentre si trovano in Qatar.

Ricca di funzioni interessanti, l’applicazione offre immagini panoramiche a 360 gradi di siti e luoghi di riferimento emblematici e consigli personalizzati su attrazioni e punti di interesse della zona. Tra le altre funzioni utili per gli utenti vi è la possibilità di aggiungere ai preferiti, scorrendo verso destra, un elenco di luoghi in evidenza, di progettare e pianificare il proprio soggiorno con l’aiuto di una mappa e di scoprire consigli personalizzati in base alle proprie preferenze.

Il direttore operativo del Qatar national Tourism Council, Berthold Trenkel, ha dichiarato: “Il Qatar è un Paese di tesori nascosti, la cui missione è quella di diventare una destinazione di primo piano sia per i viaggiatori locali che per quelli internazionali. Il lancio dell’applicazione mobile Visit Qatar è una parte fondamentale della nostra strategia, che mira a modernizzare il marketing digitale e a offrire ai visitatori un’esperienza di livello superiore. Con Adobe Experience Manager come Cloud Service, siamo ora in grado di proporre ai viaggiatori esperienze più mirate, tempestive e personalizzate. Nella seconda fase dello sviluppo, l’applicazione offrirà una quantità ancor maggiore di esperienze a 360 gradi e includerà un calendario di festival ed eventi”

Nel tentativo di catturare l’attenzione del mondo e di rendere il Qatar una destinazione imperdibile, il Qntc ha investito in Adobe Experience Manager come Cloud Service, parte di Adobe Experience Cloud, per alimentare la propria trasformazione e diventare una delle prime organizzazioni del Paese ad adottare l’ecosistema basato sul cloud.

L’applicazione è ora disponibile gratuitamente per dispositivi iOS tramite App Store e per i dispositivi Android tramite Google Play.