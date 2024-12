Notre-Dame, l’attesa è finita: riapre uno dei simboli di Parigi

Notre-Dame, dopo il devastante incendio del 2019 riapre la cattedrale

Dopo oltre cinque anni dal devastante incendio del 15 aprile 2019, la Cattedrale di Notre-Dame de Paris riaprirà le sue porte l’8 dicembre. C’è grande attesa nell’aria: il monumento iconico che da oltre 850 anni veglia sull’Île de la Cité torna al centro della scena internazionale.

Il restauro di Notre-Dame ha coinvolto centinaia di artigiani e architetti, culminando in una riapertura che segna un evento storico per la città di Parigi e il mondo intero. La cattedrale sarà accessibile dal 16 dicembre tutti i giorni dalle 7:45 alle 19, con orari prolungati nei primi giorni di apertura. I visitatori dovranno prenotare una fascia oraria tramite l’applicazione mobile “Visit Companion”, creata per gestire il flusso di persone, con un limite di 2.500 ingressi alla volta.

Il percorso di visita, completamente ridisegnato, consentirà di scoprire i tesori restaurati della cattedrale. Si partirà dal portale nord, percorrendo la navata fino al coro, dove i nuovi arredi contemporanei si fondono con l’architettura gotica. Tra i punti salienti, le cappelle laterali con le loro vetrate e la cappella della Vergine Maria, arricchita da un altare in bronzo dorato dell’artista Guillaume Bardet.







Celebrazioni e programma culturale

La sequenza inaugurale inizierà il 7 dicembre con una cerimonia ufficiale e il risveglio dell’organo. Dall’8 al 15 dicembre, un ottavario solenne scandirà il ritorno al culto, con celebrazioni a tema quotidiane.

Il 17 e 18 dicembre, due concerti del Magnificat arricchiranno ulteriormente i festeggiamenti, mentre una mostra al Musée de Cluny, fino al 16 marzo 2025 metterà in luce le sculture della cattedrale.

Nel mese di dicembre Notre-Dame ospiterà una cinquantina di concerti di musica sacra, con solisti internazionali e recital sull’organo restaurato. Ogni domenica alle 16 si terranno audizioni organistiche, mentre il martedì sera saranno dedicati ai concerti della Maîtrise de Notre-Dame de Paris.

Per chi desidera un’immersione unica nella storia della cattedrale, con “Eternal Notre-Dame” sarà possibile viaggiare attraverso otto secoli di storia attraverso la realtà virtuale. Un’app audio-immersiva, “Notre-Dame Whispers”, arricchirà l’esperienza con aneddoti e curiosità sul monumento.

La riapertura di Notre-Dame de Paris rappresenta non solo un traguardo nella conservazione del patrimonio mondiale, ma anche un’opportunità per riscoprire uno dei capolavori dell’architettura gotica, celebrato lungo i secoli, che continua a ispirare visitatori da tutto il mondo, pronti a riabbracciare questo simbolo di arte, fede e resilienza.