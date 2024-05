Vigevano: svastiche sui tavolini di un bar del centro

Questa mattina la polizia ha effettuato un sopralluogo in piazza Ducale, nel centro di Vigevano (Pavia), in seguito alla segnalazione secondo la quale qualcuno aveva disegnato nella notte diverse svastiche sui tavolini di un bar. I vandali hanno preso di mira anche alcuni ombrelloni. Le scritte, quasi certamente realizzate con un pennarello, sono state prese in esame dagli agenti. La piazza è tenuta ora sotto controllo giorno e notte con telecamere di videosorveglianza: dalle immagini si potrebbe risalire presto agli autori del gesto.