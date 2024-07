Von der Leyen presenta il suo programma: investimenti, sostegno alle imprese e tanto "verde"

Investimenti, Ursula von der Leyen presenta il suo programma

Ursula von der Leyen è stata confermata alla guida della Commissione Europea, con l'approvazione del Parlamento UE che ha visto 401 voti a favore, 284 contro, 15 astensioni e 7 schede nulle. La presidente rieletta ha delineato le nuove direttive per la Commissione Europea, incentrate su investimenti, innovazione e decarbonizzazione, oltre a un rinnovato approccio alla politica della concorrenza e alla semplificazione.

Ha annunciato che il nuovo corso mirerà a massimizzare gli investimenti pubblici e privati, soprattutto attraverso la collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti, con l'obiettivo di attrarre fino a 470 miliardi di euro all'anno.

Semplificazione Legislativa e Supporto alle Imprese

Le proposte di von der Leyen includono la semplificazione della legislazione per eliminare sovrapposizioni e contraddizioni, mantenendo standard elevati. Inoltre, mira a introdurre un nuovo status giuridico europeo per semplificare la vita delle imprese innovative attraverso un cosiddetto "28/esimo regime", che offre norme armonizzate in alcuni settori.

Focalizzazione sul Mercato Unico e Industria Verde

Uno dei principali obiettivi è la prosperità e la competitività, con un'enfasi sul rafforzamento del mercato unico e la riduzione della burocrazia di almeno il 25%. La Commissione si impegnerà anche a costruire un patto industriale verde per decarbonizzare l'industria e ridurre i costi energetici, posizionando la ricerca e l'innovazione al centro dell'economia europea.

Investimenti e Finanza

Von der Leyen ha sottolineato l'importanza di incrementare gli investimenti in vari settori, compreso il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali per mobilitare maggiori finanziamenti privati. È prevista la creazione di un'Unione europea del risparmio e degli investimenti per utilizzare i risparmi delle famiglie europee per stimolare la crescita interna.

Ricerca, Innovazione e Tecnologia

La nuova Commissione aumenterà la spesa per la ricerca, espanderà il Consiglio Europeo della Ricerca e il Consiglio Europeo per l'Innovazione, e lancerà un nuovo Atto Europeo per la Biotecnologia entro il 2025. Von der Leyen ha anche annunciato l'intenzione di sviluppare una strategia europea per l'applicazione dell'intelligenza artificiale, denominata "Ai Factories", per potenziare i nuovi usi industriali dell'AI e migliorare vari servizi pubblici.

Green Deal Europeo e Fondo Europeo per la Competitività

Il Green Deal rimane una priorità, con un focus sugli investimenti in tecnologie pulite e la promozione di un nuovo Clean Industrial Deal per sostenere le industrie ad alta intensità energetica. Un nuovo Fondo Europeo per la Competitività sarà proposto per finanziare progetti transfrontalieri che promuovano la competitività e l'innovazione.

Ciberdifesa e Democrazia

Infine, von der Leyen ha annunciato la proposta di uno Scudo Europeo per la Democrazia per contrastare le manipolazioni e interferenze delle informazioni straniere, e sostenere la stampa indipendente e i programmi di alfabetizzazione mediatica per rafforzare la democrazia europea.