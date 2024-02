Wikileaks, Alemanno: chi si batte per Navalny difenda pure Assange

"In questi giorni abbiamo assistito alla massiccia mobilitazione di tutti i media e di tutte le istituzioni per reagire alla morte di Alexei Navalny. Ora accadrà la stessa cosa anche per Julian Assange, visto che rischia l'estradizione negli USA per scontare una durissima condanna? Oppure, ancora una volta, si protesta solo per i presunti crimini di Putin, ma si tace quando le violazioni dei diritti avvengono da parte degli Stati Uniti? Le istituzioni occidentali, in particolare quelle europee e italiane, non vogliono rendersi conto che questo continuo ricorso alla doppia verità, toglie credibilità a tutti i loro appelli per il rispetto dei riditti umani. Noi chiediamo che l'Europa e l'Italia assumano una posizione equilibrata nel nuovo mondo multipolare, difendendo in ogni circostanza i diritti delle persone e dei popoli, e non solo quando rientra nelle logiche di potere dell'Occidente." così ha dichiarato Gianni alemanno, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza!.